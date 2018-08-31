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Центробанк отозвал лицензию у «К2 Банка»
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Центробанк отозвал лицензию у «К2 Банка» 

РИАМО + ещё 7 1 час назад
Фото: РИАМО
Банк России с пятницы отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у «К2 Банка» из Карачаево-Черкесии, отделение банка также расположено в Москве, сообщает Газета.ru.
Соответствующий приказ Центробанка России опубликован на сайте регулятора.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 31 августа 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «К2 Банк» (АО)», — заявили в ЦБ.
Как поясняется в материале, банк некорректно отражал в учете расходы на общую сумму порядка 400 миллионов рублей, связанные с оплатой посреднических услуг по привлечению принципалов, что привело к искажению финансового результата его деятельности.
По величине активов кредитная организация занимала 349-е место в банковской системе России.
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