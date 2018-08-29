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ЦБ РФ запустил процедуру ликвидации донского банка
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ЦБ РФ запустил процедуру ликвидации донского банка 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
ЦБ РФ запустил процедуру ликвидации ростовского ООО «Южный региональный банк».
Как сообщает РБК, Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск Банка России с требованием ликвидировать донскую кредитную организацию.
Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию у «Южного регионального банка» 20 июля 2018 года.
В кредитной организации были выявлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Как сообщалось ранее, ЦБ РФ неоднократно применял в отношении «Южного регионального банка» меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения.
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