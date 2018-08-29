ЦБ РФ запустил процедуру ликвидации донского банка

Как сообщает РБК, Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск Банка России с требованием ликвидировать донскую кредитную организацию.

Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию у «Южного регионального банка» 20 июля 2018 года.

В кредитной организации были выявлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как сообщалось ранее, ЦБ РФ неоднократно применял в отношении «Южного регионального банка» меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения.