Кредит на школу: россияне влезли в долги

Подготовка ребенка к школе в этом году стоила родителям более 11 тысяч рублей, подсчитали эксперты. Дороже всего она обходится на Камчатке, дешевле всего — в Ингушетии. Многим россиянам денег на подготовку к школе традиционно не хватает, и они вынуждены занимать деньги в банках и микрофинансовых организациях.

В целом по России усредненный «школьный чек» в 2018 году оказался 11 397 рублей, подсчитали в компании «ФинЭкспертиза». В прошлом году эта цифра составляла 10 666 рублей. Как говорится в исследовании, эксперты сравнили изменение цен на 15 товаров, традиционно входящих в «набор школьника».

В целом по сравнению с прошлым годом средние расходы семьи на подготовку к школе выросли на 3,76%, что почти в 1,7 раза выше уровня накопленной инфляции.

Минимальная сумма, необходимая для сбора ребенка в школу, составила 8 614 рублей. Именно столько в среднем потратили родители в Республике Ингушетия. Впрочем, за год стоимость «набора школьника» выросла в регионе на 9,49%.

При этом в пятерку регионов с минимальным «школьным чеком» в 2018 году вошли также Омская область (8 743 руб.), Республика Калмыкия (9 181 рубль), Орловская (9 366 рублей) и Костромская области (9 440 рублей).

Дороже всего сборы в школу для жителей Камчатки. Здесь они составили 15 810 рублей, тогда как в прошлом году — 14 650 рублей (рост на 7,92%).

Также в число регионов, где сборы в школу обходятся дороже всего, входят Ненецкий (15 541 рублей) и Чукотский (14 945 рублей) автономные округи и Хабаровский край (14 860 рублей).

При этом, если анализировать динамику роста среднего школьного чека, то выше всего рост расходов на сборы в Чукотском автономном округе (+22,08%), Чувашской Республике (+11,96%) и Тульской области (+11%).

По данным исследования «Яндекс. Кассы», в целом по России средний чек за учебники и книги составляет 461 рубль. С начала июля по 20 августа 2018 года этот показатель вырос на 30% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Если смотреть по регионам, то самый большой средний чек за книги и учебники — на Дальнем Востоке (596 рублей), за канцтовары и ранцы — в Центральном округе (3.182 рубля).

Впрочем, в магазине «Детский мир» «Газете.Ru» заявили, что цены на школьные товары снизились по сравнению с прошлым годом. Так, в 2018 году минимальная стоимость подготовки мальчика в школу составила 4 643 рублей (-6% по сравнению с 2017 г.), девочки — 4 043 рублей (-9%).

При этом россияне считают, что на самом деле расходы на подготовку детей к школе гораздо выше, чем подсчитывают эксперты и называют магазины.

По данным опроса ВЦИОМ, родители в среднем потратили в преддверии Дня знаний на подготовку ребенка к школе в этом году 21 тыс. руб.

Так, средние расходы на одного школьника в этом году составили 21 135 руб. При этом чуть более 10 тыс. руб. пришлось на покупку школьной формы и сменной обуви. На рюкзак, письменные принадлежности и учебно-методические материалы в среднем пришлось почти 2,5 тыс. рублей, отмечают во ВЦИОМ

При этом многим россиянам не хватило денег в 2018 году, чтобы собрать детей к школе, и они вынуждены были покупать школьные товары в кредит.

Так, по данным исследования банка «Хоум Кредит» , россияне в преддверии 1 сентября стали чаще оплачивать школьные покупки и детскую одежду картами рассрочки. Если в прошлом году картами рассрочки оплатили только 3% школьных покупок, то в августе этого года — уже 28%.

Как заявили «Газете.Ru» в ВТБ , традиционно в конце августа банк наблюдает «увеличение транзакций в магазинах детских и канцелярских товаров». По сравнению с августом прошлого года количество транзакций по картам (в банке не дают отдельную статистику по кредитным и дебетовым картам — «Газета.Ru») на канцтовары увеличилось на 77%, по детской одежде — на 18%.

По словам Елены Веревочкиной, управляющей Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах Банка , традиционно перед значительными датами в банке фиксируют увеличение числа транзакций по картам за оплату товаров и услуг. Клиенты используют как дебетовые, так и кредитные карты с льготным периодом. Но это увеличение не более 5-7% от среднемесячной статистики.

Повышенный спрос на займы в преддверии 1 сентября фиксируют и микрофинансовые организации.