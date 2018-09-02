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Банки ЕС берут с клиентов плату за вклады
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Банки ЕС берут с клиентов плату за вклады 

News.ru 1 час назад
Банки Евросоюза заставляют клиентов компенсировать им потери от отрицательной ставки ЦБ. За последние недели сборы за банковские вклады ввели несколько кредитных организаций, среди которых крупнейшие Hamburger Sparkasse и Postfinance.
Hamburger Sparkasse ввёл сбор в размере 0,4% от суммы вклада для клиентов, держащих в банке более €500 тысяч. Решение организация объяснила высокими издержками, которые она несёт при работе с большими вкладами. Postfinance будет ежегодно взимать 1% с тех, кто держит в банке более $502 тысяч. ЦБ обязал банк держать значительную часть вкладов в качестве денежного запаса, поэтому инвестиционные возможности Postfinance ограничены, объяснили в компании.
Первым немецким банком, который ввел сбор, стал в 2016 году баварский Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee, пишет «Коммерсант». Позже его примеру последовали Sparkasse KolnBonn и Hamburger Volksbank.
Миллиардер Джордж Сорос ранее предсказал новый мировой кризис. Самый большой урон на себе почувствует Европа и страны с развивающимися рынками.
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