Банки ЕС берут с клиентов плату за вклады

Банки Евросоюза заставляют клиентов компенсировать им потери от отрицательной ставки ЦБ . За последние недели сборы за банковские вклады ввели несколько кредитных организаций, среди которых крупнейшие Hamburger Sparkasse и Postfinance.

Hamburger Sparkasse ввёл сбор в размере 0,4% от суммы вклада для клиентов, держащих в банке более €500 тысяч. Решение организация объяснила высокими издержками, которые она несёт при работе с большими вкладами. Postfinance будет ежегодно взимать 1% с тех, кто держит в банке более $502 тысяч. ЦБ обязал банк держать значительную часть вкладов в качестве денежного запаса, поэтому инвестиционные возможности Postfinance ограничены, объяснили в компании.

Первым немецким банком, который ввел сбор, стал в 2016 году баварский Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee, пишет «Коммерсант». Позже его примеру последовали Sparkasse KolnBonn и Hamburger Volksbank.