В России подорожает хлеб

Россиян предупредили о росте цен на хлеб на 10%

Зерновые компании и производители предупредили о неизбежном росте цен на хлеб к октябрю текущего года. Об этом сообщают «Известия». По данным издания, подорожание может достигнуть 10-процентных значений.

Уже наблюдается подорожание зерна из-за изменения курса валюты и снижения прогноза на урожай в 2018 году, сообщили в ассоциации «Руспродсоюз». Исполнительный директор организации Дмитрий Востриков предупредил, что к октябрю на 10 процентов могут вырасти розничные цены на хлеб, который производится из высокосортной пшеничной муки.

По его словам, средние цены на пшеницу увеличились по сравнению с июлем текущего года, а также по сравнению со значениями августа 2017 года. Эксперты рынка также отмечают, что на подорожания хлеба может повлиять запланированное увеличение НДС, пишет Life.ru.

Тем временем, в Минсельзхозе отметили, то цены на хлеб в ближайшие месяцы будут зависеть от стоимости материально-технических ресурсов