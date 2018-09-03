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В России подорожает хлеб
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Россиян предупредили о росте цен на хлеб на 10% 

Национальная Служба Новостей + ещё 4 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Зерновые компании и производители предупредили о неизбежном росте цен на хлеб к октябрю текущего года. Об этом сообщают «Известия». По данным издания, подорожание может достигнуть 10-процентных значений.
Уже наблюдается подорожание зерна из-за изменения курса валюты и снижения прогноза на урожай в 2018 году, сообщили в ассоциации «Руспродсоюз». Исполнительный директор организации Дмитрий Востриков предупредил, что к октябрю на 10 процентов могут вырасти розничные цены на хлеб, который производится из высокосортной пшеничной муки.
По его словам, средние цены на пшеницу увеличились по сравнению с июлем текущего года, а также по сравнению со значениями августа 2017 года. Эксперты рынка также отмечают, что на подорожания хлеба может повлиять запланированное увеличение НДС, пишет Life.ru.
Тем временем, в Минсельзхозе отметили, то цены на хлеб в ближайшие месяцы будут зависеть от стоимости материально-технических ресурсов
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