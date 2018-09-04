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Названо самое выгодное время бронирования отелей
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Названы самые выгодные даты для путешествий 

Рамблер + ещё 5 4 сентября 2018
Аналитики посоветовали путешественникам, желающим серьезно сэкономить, бронировать номера в отелях в непопулярный сезон. Об этом пишет Independent со ссылкой на сервис путешествий Kayak.
Издание отмечает, что иногда роль может сыграть разница всего в несколько дней. Так, 17 января средняя цена за гостиничный номер в Праге составляет 22 фунтов стерлингов (около 1900 рублей). Эта дату аналитики назвали одной из самых выгодных за год. Всего за пару недель до этого, 29 декабря, стоимость номера в Праге доходит до 142 фунтов за сутки (12400 рублей).
В отелях за пределами Европы цены на номера в самый дешевый и самый дорогой дни года могут различаться в десять раз. Так, в самый дешевый день — 7 апреля — средняя стоимость ночи в отеле Марракеша составляла 23 фунта стерлингов (чуть более двух тысяч рублей), а в самый дорогой день, 28 июля, цены выросли в среднем до 298 фунтов стерлингов (26 тысяч рублей).
Представители сервиса Kayak отметили, что опытные путешественники, которым не нужна идеальная погода для того, чтобы насладиться другой страной, могут сэкономить огромные суммы с помощью поездок «не в сезон».
Ранее эксперты лаборатории методологии социальных исследований РАНХиГС и веб-сервиса VISAbility.ru назвали страны, консульства которых чаще всего выдают гражданам России шенгенские визы на длительный срок. В числе самых «лояльных» оказались Испания, Финляндия, Греция, Италия, Германия и Франция.
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