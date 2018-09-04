«Ингосстрах» начинает прием заявлений от клиентов «Натали Турс»

Общая сумма ответственности страховщика — превышает 100 млн руб. Общая сумма понесенного клиентами ущерба превышает 1 млрд руб.

Ингосстрах начинает прием заявлений на страховую выплату от клиентов "Натали Турс". Три юрлица компании официально исключили из единого федерального реестра туроператоров. Это запустило механизм компенсации ущерба из фингарантий. До этого клиенты, чьи поездки отменились, могли предъявлять претензии только самому турагентству и его дочкам.

Общая сумма ответственности страховщика составляет 100 с половиной миллионов рублей. Из них по 50 миллионов приходится на ООО "Панорама тур" и ООО "Агентство путешествий Натали" и 500 тысяч на ООО «Туроператор "Натали Турс"», работавшего на рынке внутреннего туризма.

При этом, как отмечают в Российском союзе туриндустрии , большая часть из 12 тысяч аннулированных туров были проданы через Панораму. Сколько путевок продали два других агентства, представлявших Натали Турс на рынке, пока неизвестно.

Размер выплаты каждому пострадавшему туристу будет определен через 30 дней, когда будет сформирован реестр требований для расчета пропорции, следует из сообщения страховщика.

Основное юрлицо туроператора "Натали турс" — "Панорама тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов по ряду направлений. А 4 июля Панорама объявила об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно. Компании за несколько недель до этого стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам.

Отмена всех туров Натали Турс затрагивает более 30 тысяч человек. Общая сумма понесенного клиентами ущерба, по подсчетам экспертов, составит примерно 1,18 млрд руб.