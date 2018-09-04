Ещё
«Ингосстрах» начинает прием заявлений от клиентов «Натали Турс»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.10
$
69.00
80.30
79.90
Прогноз
10.09 – 17.09
$
67.00
78.00
Индексы и котировки Brent
76.37
–1.32 Золото
1204.39
–0.14 РТС
1054.86
–0.52
Динамика валют
EUR / USD
06.09
1.1611
+0.0072
23.08
1.1540
05.09
31.08
27.08

«Ингосстрах» начинает прием заявлений от клиентов «Натали Турс» 

Вести Экономика + ещё 53 4 сентября 2018
Фото: Pixabay
Общая сумма ответственности страховщика — превышает 100 млн руб. Общая сумма понесенного клиентами ущерба превышает 1 млрд руб.
Ингосстрах начинает прием заявлений на страховую выплату от клиентов "Натали Турс". Три юрлица компании официально исключили из единого федерального реестра туроператоров. Это запустило механизм компенсации ущерба из фингарантий. До этого клиенты, чьи поездки отменились, могли предъявлять претензии только самому турагентству и его дочкам.
Общая сумма ответственности страховщика составляет 100 с половиной миллионов рублей. Из них по 50 миллионов приходится на ООО "Панорама тур" и ООО "Агентство путешествий Натали" и 500 тысяч на ООО «Туроператор "Натали Турс"», работавшего на рынке внутреннего туризма.
При этом, как отмечают в Российском союзе туриндустрии, большая часть из 12 тысяч аннулированных туров были проданы через Панораму. Сколько путевок продали два других агентства, представлявших Натали Турс на рынке, пока неизвестно.
Размер выплаты каждому пострадавшему туристу будет определен через 30 дней, когда будет сформирован реестр требований для расчета пропорции, следует из сообщения страховщика.
Основное юрлицо туроператора "Натали турс" — "Панорама тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов по ряду направлений. А 4 июля Панорама объявила об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно. Компании за несколько недель до этого стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам.
Отмена всех туров Натали Турс затрагивает более 30 тысяч человек. Общая сумма понесенного клиентами ущерба, по подсчетам экспертов, составит примерно 1,18 млрд руб.
Вести Экономика: последние новости
ПФР: пенсии по старости увеличат с 1 января на 7,05% ЦБ создаст базу данных получателей украденных денег Эксперты: молодые россияне все чаще становятся банкротами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул окончательно825
Россия придумала план защиты от санкций49
Придумана особая схема спасения рубля141
Кудрин предсказал удорожание кредитов в России11
Орешкин расстроил россиян447
Видео
01:00
ЦБ испугался за будущее рубля
Экономика
03:22
Россиян обманут по-новому
Личный счет
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
03:38
У россиян закончились деньги
Личный счет
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:39
Кто виноват в подорожании хлеба в России
Экономика Статьи
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
02:13
Российский мегапроект оказался на грани срыва
Экономика
00:30
Россия оставляет доллар на задворках истории
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение