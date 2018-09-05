Россияне заплатили за проповедника из трущоб 800 млн

Прорвало

Тони Роббинс — мегауспешный и известный на весь мир американский лайф-коуч и бизнес-тренер, среди его учеников — президенты, миллиардеры, олимпийские чемпионы и звезды Голливуда. 1 сентября он прилетел в Москву прямиком из итальянского Лечче, чтобы показать русским кратчайший путь к успеху. Его выступление в «Олимпийском», за которое желающие приобщиться к тайному знанию отдавали баснословные суммы, вызвало широкий резонанс и породило шквал общественных дискуссий, которые не утихают до сих пор. Чем «коуч №1 в мире» не угодил московской публике и кто возвел его на пьедестал — в материале «Ленты.ру»

Проповедник из трущоб

Роббинс — классический пример человека, который сделал себя сам. Энтони родился в 1960 году в Лос-Анджелесе в неблагополучной семье. Мать, страдающая алкогольной зависимостью, сменяющие друг друга новые «отцы», нищета и физическое насилие — все это сопровождало детство будущей звезды личностного и делового консультирования. Будучи 17-летним подростком он ушел из дома после того, как мать попыталась накинуться на него с ножом, устроился на работу уборщиком и жил в съемной коморке.

Молодой человек с детства увлекался психологией и мечтал кардинально изменить свою жизнь. Поворотным моментом в этом смысле для него стала встреча с мотиватором и мормонским проповедником Джимом Роном. Роббинс начал свою блестящую карьеру, ассистируя Рону. Тогда же он, по его словам, понял, что счастье и успех — не следствие того, что у нас есть, но результат того, как мы живем. Позже еще одним наставником Роббинса стал один из создателей нейролингвистического программирования (НЛП) Джон Гриндер, обучившись у которого молодой человек сам начал преподавать основы НЛП и гипноза Эриксона.

страница «Тони Роббинс | Tony Robbins» во «ВКонтакте»

В 1987 году Роббинс выпустил свою первую книгу — «Книга о власти над собой», которая моментально стала бестселлером. Через четыре года вышел его второй труд — «Разбуди в себе исполина», тогда же он создал собственный благотворительный фонд Anthony Robbins Foundation, а в 1997 году создал и возглавил Академию лидерства. Сейчас индивидуальный коучинг Тони Роббинса стоит миллион долларов, а очередь из желающих попасть к великому гуру растягивается на два года. На сегодняшний день Роббинс — автор пяти книг, а также основатель и партнер более 30 компаний в различных отраслях. Большое место в жизни Тони занимает благотворительность — в сотрудничестве с фондом Feeding America он за два года обеспечил питанием 200 миллионов человек по всему миру.

Хождение в народ

Помимо прочего, Роббинс является обладателем многочисленных титулов. Он входит в список «100 самых влиятельных знаменитостей» по версии Forbes , а также в списки «50 главных бизнес-умов планеты», «200 лучших бизнес-гуру» и «6 лучших бизнес-лидеров мира» по версии American Express. Неудивительно, что приезд столь именитого заморского оратора в Москву спровоцировал ажиотаж среди соотечественников.

«Впервые в России!» — этой фразой пестрели все рекламные объявления. Формально это так, последний раз Тони был здесь в 1983 году. По его словам, он был приглашен Советским правительством вместе с группой ученых и проехал тогда от Москвы до Сибири и обратно. Что это были за ученые, Тони не конкретизирует, но признается, что руководство СССР проявляло живейший интерес к его способности ходить по раскаленным углям и вообще «ко всяческим паранормальным явлениям».

И хотя в этот раз хождения по углям в программе заявлено не было, билеты на семинар Роббинса приобрели более 26 тысяч человек, а для него самого это мероприятие стало самым масштабным в карьере. Стоимость тренинга стартовала от 27 тысяч рублей, а за место категории Platinum пришлось бы выложить ни много ни мало полмиллиона рублей — зато есть возможность наблюдать за гуру с расстояния вытянутой руки, а если повезет — даже сделать с ним селфи. Если взять хотя бы минимальную стоимость и умножить на количество зрителей, то получится, что шоу Роббинса стоило как минимум 822 миллиона рублей. Все лучшие места прямо у сцены были забиты, возможно, кому-то даже не хватило билетика. Вот советнику главы Минэкономразвития Максима Орешкина Юлии Алферовой, на которую обрушился шквал критики в соцсетях, пришлось довольствоваться местом категории VIP за 200 тысяч рублей. По соседству с чиновницей засветился и автор YouTube-канала «Трансформатор» Дмитрий Портнягин

страница «Тони Роббинс | Tony Robbins» во «ВКонтакте»

Правда, прежде, чем VIP-гости смогли пробраться к своим VIP-креслам, им пришлось приобщиться к народу и отстоять огромную двухчасовую очередь. Извивавшаяся вокруг «Олимпийского» огромная змея из томящихся на солнце людей рассосалась лишь к двум часам дня, при этом многие приехали к 10 утра. Как позже выяснилось, очереди было три: одна — на регистрацию, другая — за синхронными переводчиками, третья — на вход в зал. Некоторые солидные мужчины в костюмах, которые наверняка в курсе, что время — самый ценный ресурс, разворачивались и уходили уже через полчаса. В какой-то момент начало казаться, что тренинг уже идет, а все происходящее — обязательная часть программы. Все же знают, что боль — это успех, а в страданиях рождается истина.

Где-то в 12:30 у организаторов закончились батарейки для переводчиков. Благо, что нашлись юные предприниматели, сбегавшие до ближайшего супермаркета. Стоимость пары пальчиковых моментально взлетела до 600 рублей — молодому кудрявому продавцу явно уже не нужен был Тони Роббинс, он понял, как достичь успеха и без советов гуру.

Поплавок в мертвом море

Следующие полчаса прошли в поисках несуществующего, по словам девушки с бейджем организатора, сектора С7. Дезориентированная толпа сновала туда-сюда по коридорам «Олимпийского», оставляя за собой адскую духоту и запах пота. С7 хоть, как в итоге выяснилось, и существовал, но отыскать его было не проще, чем вход в Нарнию. Пока народ продолжал занимать свои места, на сцену вышел прославленный австралийский писатель Аллан Пиз, известный по книгам «Язык телодвижений», «Язык взаимоотношений» и «Искусство коммуникации в сетевом маркетинге». Старина Пиз, который когда-то сам собирал стадионы, теперь выступает на разогреве у более успешного коллеги.

Из выступления «Мистера языка тела» мы узнали, что самый страшный враг — это наши сомнения, а самая хорошая работа — высокооплачиваемое хобби. Впрочем, ничего нового. При постановке целей спикер настоятельного рекомендовал не думать о способе их достижения.

«Этот вопрос "как" — он убивает все на корню! — сетует писатель. — Мозг сам приведет тебя к успеху!»

В качестве примера Пиз привел классический случай феномена Баадера-Майнхофа. Человек, который задался целью купить машину определенной марки и модели, сталкивается с иллюзией частотности — ему начинает казаться, что он видит этот автомобиль повсюду: у дома соседа, в пробке, на страницах любимого журнала. Видите, мозг уже начал работать над вашим запросом, посланным во Вселенную. Все будет, главное — верьте.

Изюминкой выступления Пиза стала его презентация прямиком из 90-х в худших традициях Power Point. Писатель хотел поделиться с русскоязычной аудиторией списком своих жизненных целей, но, увы, Google-переводчик не распознал всех тонкостей английских словосочетаний, поэтому желания Аллана Пиза на русском выглядели более чем странно: «Присоединяйтесь к спортзалу», «Читать музыку», «Представляем Австралию в баскетболе», «Будь миллионером по возрасту 30», «Живи на пляже, постройте озеро», «Поплавок в мертвом море».

«У меня уже тушь течет от смеха», — жаловалась своему спутнику сидящая впереди девушка.

Россияне простили австралийскому гуру трудности перевода.

Коллективное сумасшествие

Часы показывали уже 14:35, а на лицах присутствующих читался немой вопрос: «Ну где же Тони?» Еще немного вдохновенных речей от организаторов, и на сцену выйдет тот, ради кого мы все здесь собрались. По залу пошел легкий ропот, который вскоре перешел в напряженный гул. «Встречайте, Тони Роббинс, впервые в России!» — под аплодисменты и оглушительный рев попсы ворвался он — высокий, крепкий, брутальный американец со сверкающей улыбкой и недюжинной харизмой. 58-летний Роббинс почти в прыжке отбил «пятюню» находящимся на сцене и начал скакать, хлопать в ладоши и радоваться, словно ребенок.

страница «Тони Роббинс | Tony Robbins» во «ВКонтакте»

Надпись на экране призывала публику «пошуметь» — «Пусть Тони услышит вас!» Народ хоть и шумел, но как-то скромно, с осторожностью — кто же знает, что от этого американца ожидать. «Вы такие тихие!» — удивленно прогромыхал Тони. Он даже будто бы немного обиделся и задался целью во что бы то ни стало раскачать этих тихонь. Надо признать, с этой задачей он справился на «отлично». К середине мероприятия «Олимпийский» познал нехилый расколбас: все танцевали, прыгали, обнимались и по команде гуру вскидывали правую руку с криком «Дааа!» «Энергия! Мне нужна ваша энергия! Если вы будете просто сидеть и слушать — толку не будет», — подстегивал Тони. Физическое состояние определяет наши эмоции, которые в свою очередь определяют наши действия, рассказывал гуру. Свои рассуждения он подкрепил результатами исследования о том, что поза Супермена или Чудо-женщины увеличивает выработку тестостерона на 20 процентов и на 25 процентов снижает уровень кортизола — гормона стресса.

страница «Тони Роббинс | Tony Robbins» во «ВКонтакте»

Пытаясь дать понять людям, насколько эмоции сопряжены с их физиологией, Тони подготовил несколько заданий. Все это вылилось в сумасшедшую беготню, объятия, крики и сеанс массажа.

«Господи, где же ты была?! Я искал тебя всю жизнь! Как я счастлив тебя видеть!» — проорал молодой человек в ухо незнакомке, тряся ее за плечи.

Кажется, с заданием поприветствовать кого-нибудь так, будто от этого зависит жизнь его близких, парень справился. Одержимая толпа сновала вверх и вниз по лестницам в поисках новых жертв для объятий, все это действо сопровождалось громыханием музыки и одобрительными аплодисментами Тони. «А теперь мне нужен ваш прорыв! — скомандовал он. — Кто со мной — скажи "Да"!» В тот же миг тысячи рук взмывают в воздух, а по залу проносится раскатистое «Дааа!»

Позитивное мышление

Однако физиология, согласно Роббинсу, не единственный аспект, определяющий наше состояние. «Если ты не контролируешь свой фокус, фокус контролирует тебя и твою жизнь», — восклицал он. Далее последовала трогательная история из нищего детства нынешнего самого высокооплачиваемого в мире коуча. Фокусируясь на негативе, вы будете испытывать негативные эмоции и совершать посредственные действия. Может показаться, что Роббинс рассказывал прописные истины. Так и есть. «Внутренний мир сделает тебя успешным, если ты научишься управлять им», «Энергия — это привычка», «Богатые люди становятся богаче, бедные — беднее», «Нельзя жить прошлым» — эти и многие другие банальные тезисы звучали 1 сентября из уст гуру.

Посредственная организация вкупе с очевидными рекомендациями уровня «Бизнес-цитатника» во «ВКонтакте» оставила у многих участников негативные впечатления. Люди недоумевают, за что отдали такие деньги. Где же обещанное переосмысление подхода к самореализации? Где обещанный 100-процентый рост во всех сферах жизни и уникальные инсайты? «Легкое разочарование посетило нас. Своим выступлением Тони должен был поднять энергетику зала до высот Поднял. Попрыгали и поплясали. Как говорят випы с мест за 250 тысяч рублей билет:

"Это самая дорогая дискотека в нашей жизни"», — написала в Instagram одна из участниц мероприятия.

Говорят, что в четырехчасовое выступление Роббинса пытались упаковать его четырехдневный тренинг «Раскрой свой скрытый потенциал». В таком случае было бы наивно полагать, что из этого выйдет что-то путное. Люди, посетившие другие тренинги Тони, призывают не судить о нем по мероприятию в «Олимпийском». Впрочем, те, кто шел на Роббинса не за откровениями, остались довольны. Кто-то хотел просто подзарядиться бешеной энергетикой спикера, а кто-то посмотреть, насколько виртуозно Тони взаимодействует с многотысячной аудиторией, и просто почувствовать себя частью этого рок-концерта с элементами религиозного собрания.