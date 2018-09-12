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Роструд получил около 500 обращений от предпенсионеров
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Около 500 обращений поступило от предпенсионеров на горячую линию Роструда 

ТАСС + ещё 13 7 часов назад
Фото: ВКонтакте
Около 500 человек обратилось на горячую линию Роструда по вопросам, связанным с защитой трудовых прав граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщил в среду ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Горячая линия работает, она работает вместе с онлайн-инспекцией. У нас есть электронный портал, где люди обращаются. По результатам обращения можно назначить проверку, получить консультацию. За последние полтора месяца примерно 500 обращений", — сказал Вуколов.
По его мнению, это немного.
"Может, это связано с тем, что пока граждане разбираются, изучают законопроект. Пока остроты в этих обращениях нет, они носят чисто информационный характер, у людей есть вопросы по закону, который размещен в открытом доступе. Горячая линия открыта во всех регионах", — заключил глава ведомства.
В июле Роструд организовал консультационные пункты и горячую линию в государственных инспекциях труда для защиты трудовых прав специалистов предпенсионного возраста.
Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Выступая 29 августа с телеобращением, президент РФ Владимир Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50-57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста.
При этом глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя (вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.
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