В Кремле прояснили судьбу долларовых вкладов россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют принудительно конвертировать долларовые вклады россиян в другие валюты из-за возможных санкций США. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что таких намерений нет ни у администрации президента , ни «вообще».

Песков не стал комментировать заявления главы ВТБ Андрея Костина о возможной конвертации. Он отметил, что является пресс-секретарем Путина, а не Костина.

Ранее Костин заявил, что клиенты российских банков гарантированно смогут вернуть средства с долларовых депозитов, если США введут санкции против российского банковского сектора. По его словам, долларов сейчас достаточно, но также рассматривается выплата долларовых вкладов в рублях по текущему курсу и перевод депозитов в другие банки в рублях с последующей конвертацией в доллары.

Санкции, о которых идет речь, подготовили американские сенаторы. Эти меры предполагают блокировку долларовых операций крупнейших российских банков. Аналитики называли маловероятным введение прямого запрета на использование доллара.