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В Кремле прояснили судьбу долларовых вкладов россиян
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В Кремле прояснили судьбу долларовых вкладов россиян 

Рамблер + ещё 20 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют принудительно конвертировать долларовые вклады россиян в другие валюты из-за возможных санкций США. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля подчеркнул, что таких намерений нет ни у администрации президента, ни «вообще».
Песков не стал комментировать заявления главы ВТБ Андрея Костина о возможной конвертации. Он отметил, что является пресс-секретарем Путина, а не Костина.
Ранее Костин заявил, что клиенты российских банков гарантированно смогут вернуть средства с долларовых депозитов, если США введут санкции против российского банковского сектора. По его словам, долларов сейчас достаточно, но также рассматривается выплата долларовых вкладов в рублях по текущему курсу и перевод депозитов в другие банки в рублях с последующей конвертацией в доллары.
Санкции, о которых идет речь, подготовили американские сенаторы. Эти меры предполагают блокировку долларовых операций крупнейших российских банков. Аналитики называли маловероятным введение прямого запрета на использование доллара.
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