Кипр разморозил счета россиян

Банки Кипра разрешили россиянам снять деньги с замороженных счетов. На фоне ужесточения санкций финучреждения страны рекомендуют отказаться от долларовых операций.

Структурам, связанным с одним из фигурантов санкционного списка, разрешили обналичить свои вклады, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к крупному кипрскому банку.

Некоторые российские счета были заморожены из-за контактов с фигурантами списка SDN. Ранее их владельцы могли перевести суммы в России, однако не имели возможности снять наличные.

В конце августа стало известно, что россияне все чаще стали получать кипрское гражданство. С этой целью они покупают на острове недвижимость.