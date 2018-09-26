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Подсчитаны траты иностранцев на поездку в Россию
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Иностранцы в среднем тратят 144 тыс. рублей на поездку в Россию 

ТАСС + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Иностранные туристы в среднем тратят 144 тыс. рублей на поездки в Россию, говорится в докладе "Оценка влияния въездного туризма на экономику России" Аналитического центра при правительстве РФ (копия имеется в распоряжении ТАСС).
"Средний бюджет поездки иностранца в Россию составляет 144 тыс. рублей, при этом затраты на проживание составляют около 23% общих затрат на поездку, на международные перевозки — 24%, на питание — 19%, на внутренние пассажирские перевозки — 9%", — говорится в докладе.
По данным Аналитического центра, в среднем иностранный гражданин проводит в России восемь дней, а прибывающий с целью туризма — семь дней. При этом в одном коллективном средстве размещения (гостиницы, хостелы и прочее) иностранный турист проводит, как правило, не более чем три ночи и чаще всего приобретает пакет проживания с завтраком или без питания, говорится в докладе. В то же время иностранцы редко пользуются турпакетами, отдавая предпочтение самостоятельной организации своего пребывания в России.
По данным Аналитического центра, более 40% участников рынка ожидают роста выручки от оказания туристических услуг иностранным гражданам.

Лидеры среди туристов

Китай и Германия лидируют по количеству въезжающих в Россию туристов — 448 тыс. и 163,7 тыс. человек соответственно за первое полугодие, говорится в докладе Аналитического центра.
"По данным Аналитического центра при правительстве РФ, в первом полугодии 2018 года в топ-5 стран по количеству граждан, въехавших в Россию с целью туризма, вошли Китай (28,5%, или 448,0 тыс. граждан), Германия (10,4%, или 163,7 тыс.), Республика Корея (7,4%, или 116,8 тыс.), США (5,7%, или 90,1 тыс.), Израиль (3,7%, или 58,5 тыс.)", — говорится в докладе.
В документе отмечается, что основными странами, чьи граждане в 2017 году въезжали в Россию с целью туризма, являлись Китай, Германия, Республика Корея, США, Израиль, Великобритания и Италия. По проведенным оценкам, добавили эксперты, в число основных целей поездок иностранных лиц в Россию вошли туризм (39,3% посетителей), деловые поездки (31,1%) и транзит (6,6%).
Основными регионами России, которые посещают иностранные туристы, по данным Турстата, в 2017 году являлись Москва (4,8 млн иностранных туристов в 2017 г.), Санкт-Петербург (3,75 млн), Краснодарский край (900 тыс.), Приморский край (640 тыс.) и Республика Крым (более 500 тыс.).

Доходы отельеров

Согласно докладу, доход отельеров РФ от размещения иностранных туристов составляет 7,2% от общей выручки.
"По результатам опроса, в среднем по России доход от размещения иностранных граждан во всех средствах размещения составляет 7,2% выручки (это значение варьируется от 3,2% в Удмуртской Республике до 21,3% в Москве)", — говорится в документе.
В целом по отрасли, согласно экспертным оценкам представителей туроператоров, туристических агентств, гостиниц, поставщиков экскурсионных и информационных услуг и прочего, выручка от оказания услуг иностранцам составила в 2017 году менее 10% от общей выручки.
При этом, по данным Аналитического центра со ссылкой на официальную статистику, популярность России как туристического направления в зарубежных странах в последние годы снизилась. Это подтверждается сокращением числа въездных туристских поездок (с 26,9 млн в 2015 году до 24,4 млн в 2017 году, по данным Росстата), отметили в компании.
Но несмотря на текущие показатели статистики въездного туризма, можно ожидать, что посещение России в рамках ЧМ-2018 по футболу потенциально может побудить фанатов дополнительно вернуться в страну уже с целью непосредственно туризма позднее, подчеркнули в центре при правительстве РФ.
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