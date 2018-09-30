У покойницы потребовали оплатить пошлину

В Кургане судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении 105-летней женщины. В середине сентября письмо с требованием оплатить госпошлину в размере двухсот рублей получили родственники женщины, сообщает «Уральский меридиан»

Родственники покойной Марии Митрофановны Слепневой были крайне удивлены, узнав о том, что покойная задолжала приставам. Теперь они требуют разъяснений от ведомства.

Тем временем в соцсетях, где они поделились своей историей, им посоветовали подать встречные иски о невыплате пенсии и социальных пособий пожилой женщине за «прожитые» после смерти годы.