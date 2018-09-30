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У покойницы потребовали оплатить пошлину
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У покойницы потребовали оплатить пошлину 

Рамблер + ещё 10 30 сентября 2018
Фото: РИА Новости
В Кургане судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении 105-летней женщины. В середине сентября письмо с требованием оплатить госпошлину в размере двухсот рублей получили родственники женщины, сообщает «Уральский меридиан».
Родственники покойной Марии Митрофановны Слепневой были крайне удивлены, узнав о том, что покойная задолжала приставам. Теперь они требуют разъяснений от ведомства.
Тем временем в соцсетях, где они поделились своей историей, им посоветовали подать встречные иски о невыплате пенсии и социальных пособий пожилой женщине за «прожитые» после смерти годы.
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