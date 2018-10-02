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Россиянам предложили сэкономить на ЖКХ
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Россиянам предложили сэкономить на ЖКХ 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Раздельный сбор мусора позволит россиянам сэкономить на услугах ЖКХ, сообщил «Известиям» заместитель министра строительства Андрей Чибис.
«Если люди сортируют сами, тратят на это силы, то таким гражданам надо давать скидки», — уверен замглавы Минстроя.
Однако, по его словам, чтобы скидка была предоставлена, сортировать мусор должен весь дом. Чибис отметил, что законодательная база для сокращения платежей за вывоз отсортированных отходов уже готова, а дифференцированные тарифы могут появиться с 2019 года.
По словам Алексея Макрушина, генерального директора ассоциации «ЖКХ и городская среда», сумма напротив строки «Вывоз мусора» в квитанциях на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства может сократиться вдвое, если решение о сортировке будет принято жильцами всего дома.
В свою очередь, гендиректор компании «Большая Тройка» Артем Седов отметил, что пока на скидку смогут рассчитывать лишь жители крупных городов, так как они потребляют много магазинной еды и, как следствие, оставляют много упаковок. В результате компании, занимающиеся вывозом мусора, смогут рассчитывать на прибыль.
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