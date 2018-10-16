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Судьба долларовых вкладов в РФ оставит желать лучшего
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Доля долларовых вкладов в России может упасть вдвое 

Российская Газета + ещё 70 2 часа назад
Количество вкладов в долларах в России может сократиться в два раза в течение трех-пяти лет.
Сейчас их доля от общего числа вкладов составляет 21 процент, а ожидается, что через несколько лет будет 10-12 процентов. Об этом рассказал в Госдуме руководитель департамента денежно-кредитной политики Центробанка Алексей Заботкин.
Он пояснил, что число долларовых вкладов станет снижаться, а рублевых — расти в связи с тем, что людям будет комфортнее копить деньги в отечественной валюте. Тем более что ставки по рублевым депозитам привлекательнее, чем по валютным, добавил он.
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