Судьба долларовых вкладов в РФ оставит желать лучшего

Доля долларовых вкладов в России может упасть вдвое

Количество вкладов в долларах в России может сократиться в два раза в течение трех-пяти лет.

Алексей Заботкин. Сейчас их доля от общего числа вкладов составляет 21 процент, а ожидается, что через несколько лет будет 10-12 процентов. Об этом рассказал в Госдуме руководитель департамента денежно-кредитной политики Центробанка

Он пояснил, что число долларовых вкладов станет снижаться, а рублевых — расти в связи с тем, что людям будет комфортнее копить деньги в отечественной валюте. Тем более что ставки по рублевым депозитам привлекательнее, чем по валютным, добавил он.