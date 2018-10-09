ФНС сможет больше узнать о счетах граждан

В апреле 2019 года вступит в силу новый порядок направления налоговыми органами запросов в кредитные организации. Нововведение позволит ФНС получать в банках большее количество информации о счетах налогоплательщиков.

В соответствии с положениями нового законопроекта, пишет «Коммерсант», налоговые органы смогут запрашивать данные об открытых счетах, остатках по ним и движении средств с разбивкой отдельно по депозитам и отдельно по счетам. Однако, представителям ФНС необходимо будет указать причины проверки, а также в отношении кого она проводится — гражданина, ИП или компании.

На получение информации о физлице в обязательном порядке будет необходимо наличие согласия руководителя ИФНС или ФНС на запрос. Получить данные налоговики смогут как за пршедший период, так и на текущий момент.