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ФНС сможет больше узнать о счетах граждан
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ФНС сможет больше узнать о счетах граждан 

News.ru + ещё 36 9 октября 2018
Фото: Михаил Терещенко/АГН «Москва»
В апреле 2019 года вступит в силу новый порядок направления налоговыми органами запросов в кредитные организации. Нововведение позволит ФНС получать в банках большее количество информации о счетах налогоплательщиков.
В соответствии с положениями нового законопроекта, пишет «Коммерсант», налоговые органы смогут запрашивать данные об открытых счетах, остатках по ним и движении средств с разбивкой отдельно по депозитам и отдельно по счетам. Однако, представителям ФНС необходимо будет указать причины проверки, а также в отношении кого она проводится — гражданина, ИП или компании.
На получение информации о физлице в обязательном порядке будет необходимо наличие согласия руководителя ИФНС или ФНС на запрос. Получить данные налоговики смогут как за пршедший период, так и на текущий момент.
Ранее глава ФНС Михаил Мишустин заявлял, что залог успешной работы ведомства заключается в соблюдении всех необходимых стандартов и повышении комфорта налогоплательщиков.
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