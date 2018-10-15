В пенсиях россиян вырастет доля бюджетных денег

«Ведомости». В 2019–2021 годах, после повышения пенсионного возраста, вырастет зависимость пенсионных выплат от федерального бюджета. Об этом пишут

В 2018 году выделенные на обязательное пенсионное страхование бюджетные средства составят 7,7 процента от доходов ПФР. В 2019–2020 трансферт на пенсионное страхование составит 12,2 процента, но позже его доля снизится до 10,1 процента.

В 2019-м, 2020-м и 2021-м годах страховые взносы составят соответственно по 60,9, 61,5 и 63,8 процента доходов ПФР.

Ранее стало известно, что с 1 января 2019 года в России на 7,05 процента проиндексируют размер страховой пенсии по старости. В 2020 году индексация этих пенсий составит 6,6 процента, а в 2021-м — 6,3 процента. В 2019 году средний размер страховой пенсии по старости составит 15,4 тысячи рублей (в 2018-м было 14,4 тысячи рублей).