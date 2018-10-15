Ещё
В пенсиях россиян вырастет доля бюджетных денег
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.61
$
65.77
76.02
76.35
Прогноз
22.10 – 29.10
$
65.42
76.70
Индексы и котировки Brent
81.17
+0.09 Золото
1231.46
–0.01 РТС
1148.81
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
15.10
1.1594
+0.0015
01.10
1.1579
14.10
09.10
04.10

В пенсиях россиян вырастет доля бюджетных денег 

Рамблер + ещё 56 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В 2019–2021 годах, после повышения пенсионного возраста, вырастет зависимость пенсионных выплат от федерального бюджета. Об этом пишут «Ведомости».
По данным издания, такой вывод содержится в заключении Счетной палаты на проект бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на следующие несколько лет.
В 2018 году выделенные на обязательное пенсионное страхование бюджетные средства составят 7,7 процента от доходов ПФР. В 2019–2020 трансферт на пенсионное страхование составит 12,2 процента, но позже его доля снизится до 10,1 процента.
В 2019-м, 2020-м и 2021-м годах страховые взносы составят соответственно по 60,9, 61,5 и 63,8 процента доходов ПФР.
Ранее стало известно, что с 1 января 2019 года в России на 7,05 процента проиндексируют размер страховой пенсии по старости. В 2020 году индексация этих пенсий составит 6,6 процента, а в 2021-м — 6,3 процента. В 2019 году средний размер страховой пенсии по старости составит 15,4 тысячи рублей (в 2018-м было 14,4 тысячи рублей).
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У «Газпрома» появились проблемы с «Силой Сибири»122
Экономист рассказал о «долларе по 500»35
Рублю пообещали дедолларизационную сенсацию293
Кризис навсегда: заплати за себя сам810
Когда можно вернуть взносы, уплаченные за капремонт2
Видео
04:04
Россиянам объяснили суть дедолларизации
Экономика
01:20
Продажи жилья в Московском регионе рухнули
Недвижимость
03:41
Пенсионный фонд ополчился на бизнес
Компании
02:59
Экономист рассказал о «долларе по 500»
Экономика
00:59
«Нафтогаз» удержал с «Газпрома» миллионы долларов
Компании В мире
01:35
Рублю пообещали дедолларизационную сенсацию
Рынки Статьи
01:35
В России появится новая госкомпания
Компании
02:07
Сбербанк существенно снизит ставку по ипотеке
Недвижимость Компании
01:35
В России появится замена банковским картам
Личный счет
04:06
Жизнь дачников кардинально изменится c января
Личный счет Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение