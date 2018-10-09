Россияне смогут сократить расходы на ЖКХ

Госдуму внесли законопроект, который позволяет парам, живущим в незарегистрированном браке, получить субсидию на оплату коммунальных услуг. Об этом пишет « Российская газета » со ссылкой на главу комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галину Хованскую

Сейчас право на субсидию имеют россияне, являющиеся «официальными» родственниками, если их расходы на оплату ЖКХ превышают 22 процента от совокупного дохода семьи.

Если законопроект будет принят, право на государственную поддержку получат люди, которые живут вместе, но не являются членами одной семьи.

По закону к членам семьи относятся муж и жена, живущие в зарегистрированном браке, родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Теть, дядь, двоюродных братьев и сестер, незарегистрированных супругов закон к понятию «семья» не относит.

Для оформления субсидии на ЖКХ членам семьи требуется предоставить паспорта (или свидетельства о рождении), справки о доходах (зарплате, стипендии, пенсии, пособии по безработице) за шесть последних месяцев, предшествовавших обращению.