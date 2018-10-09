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Курсу рубля предстоит большое испытание на прочность
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Курсу рубля предстоит большое испытание на прочность 

Российская Газета + ещё 2 9 октября 2018
Курс рубля в понедельник в основном опускался к доллару, продолжая тенденцию прошлой недели к снижению после недолгого периода укрепления. В ближайшее время российской валюте, скорее всего, сложно будет найти поводы для роста, полагают аналитики.
Российская валюта остается "заложником" санкционной темы, отмечают аналитики Нордеа-банка Денис Давыдов и Татьяна Евдокимова.
"Участники рынка по-прежнему весьма остро реагируют на возможные дополнительные ограничения со стороны Запада. Появившиеся в последнее время надежды на "паузу” в санкционном давлении лишь на непродолжительный период позволили рублю укрепиться. Однако основные риски сохраняются", — подчеркивают они.
Помимо санкций негативом для рубля наряду с прочими развивающимися валютами выступает очередная волна снижения "аппетита к риску”, продолжают Давыдов и Евдокимова. Сильные позиции доллара США на Forex и многолетние максимумы по доходности американских долговых бумаг, равно как и дальнейшее ухудшение отношений между США и Китаем, приводят к росту давления на высокодоходные активы. Негативный внешний фон для российской валюты усугубляется и коррекцией вниз цен на нефть Brent после недавнего взлета почти до 87 долларов за баррель.
"В итоге рубль на текущий момент практически лишен поддержки и в ближайшие дни может отправиться к отметкам 68 в паре с долларом США", — считают Давыдов и Евдокимова.
Рубль не растерял поддерживающие факторы полностью, поскольку нефть пока что уверенно торгуется выше 80 долларов за баррель, у нее есть потенциал к дальнейшему росту, указывает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.
"Однако, если произойдет коррекция стоимости нефти в сторону понижения до уровней ниже 80 долларов за баррель, то вкупе с возросшей волатильностью на развивающихся рынках и обострением санкционной повестки, рубль может ослабнуть", — соглашается аналитик.
В конце недели поддержку российской валюте может оказать начало очередного налогового периода, говорит Тимошенко. По его оценке, российская валюта до конца недели будет торговаться в диапазоне 66,3-67,4 рубля за доллар. На горизонте ближайшей недели можно ориентироваться на диапазон 66-67,5 рубля за доллар, считает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
"Среднесрочно по-прежнему считаем рубль недооцененным и видим предпосылки для восстановления позиций российской валюты в случае сохранения текущих уровней по ценам на нефть", — говорит он.
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