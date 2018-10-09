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Милонов предложил ограничить получение маткапитала
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Милонов предложил ограничить получение материнского капитала 

Ридус + ещё 2 23 часа назад
Фото: ТАСС
О необходимости ограничить получение материнского капитала родителями-наркоманами или алкоголиками заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.
«Для женщин, которые находятся в наркотической или алкогольной зависимости, право распоряжаться материнским капиталом должно быть временно ограничено», — сказал он в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.
Милонов убежден, что наркоман или алкоголик не способен принимать взвешенные и ответственные решения. По мнению депутата, «это психически больные люди». Он пояснил, что наркоманы сверхопасны, их нужно приравнять к буйным и помешанным.
С точки зрения депутата, родители, страдающие от алкоголизма или наркомании, готовы материнский капитал у ребенка «отнять, украсть и потратить на свою страсть».
В этой связи Милонов предложил в подобных случаях предоставлять право распоряжения материнским капиталом либо ближайшему родственнику, либо какой-либо государственной инспекции.
Он также указал на необходимость установить уголовную ответственность за воровство материнского капитала. Все сомнительные операции с материнским капиталом в стране нужно контролировать, приводит издание слова парламентария.
Ранее Милонов предложил ввести в России сухой закон, а также назвал способ молниеносного избавления от санкций США.
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