Милонов предложил ограничить получение маткапитала

Милонов предложил ограничить получение материнского капитала

Виталий Милонов. О необходимости ограничить получение материнского капитала родителями-наркоманами или алкоголиками заявил депутат Государственной думы

«Для женщин, которые находятся в наркотической или алкогольной зависимости, право распоряжаться материнским капиталом должно быть временно ограничено», — сказал он в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

Милонов убежден, что наркоман или алкоголик не способен принимать взвешенные и ответственные решения. По мнению депутата, «это психически больные люди». Он пояснил, что наркоманы сверхопасны, их нужно приравнять к буйным и помешанным.

С точки зрения депутата, родители, страдающие от алкоголизма или наркомании, готовы материнский капитал у ребенка «отнять, украсть и потратить на свою страсть».

В этой связи Милонов предложил в подобных случаях предоставлять право распоряжения материнским капиталом либо ближайшему родственнику, либо какой-либо государственной инспекции.

Он также указал на необходимость установить уголовную ответственность за воровство материнского капитала. Все сомнительные операции с материнским капиталом в стране нужно контролировать, приводит издание слова парламентария.

Ранее Милонов предложил ввести в России сухой закон, а также назвал способ молниеносного избавления от санкций США.