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Россиянам позволят сэкономить на отоплении жилья
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Россиянам позволят сэкономить на отоплении жилья 

Lenta.ru + ещё 25 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В квартирах россиян могут появиться индивидуальные приборы учета тепла. Такие счетчики позволят собственникам самим регулировать температуру в помещениях и, следовательно, существенно экономить на платежах за отопление. Об этом пишут «Известия».
По данным газеты, инициативу Минстроя по введению индивидуального учета тепла в квартирах поддержали профильные министерства. Соответствующий документ внесен в правительство для дальнейшего утверждения.
Сейчас можно учитывать показания личных приборов, только если ими оборудованы все квартиры в доме. В свою очередь, разработанный Минстроем проект постановления не содержит информацию о конкретном числе квартир, владельцы которых должны принять решение об установке индивидуальных счетчиков. При этом в Минэнерго «Известиям» сообщили, что для использования показаний личных счетчиков необходимо, чтобы дом был обязательно оснащен также общедомовым прибором учета.
Участники рынка недвижимости опасаются, что из-за необходимости отдельно оплачивать общедомовые нужды (обогрев подъездов, подсобных помещений) появится риск возникновения новых долгов за ЖКХ. Сейчас эти затраты распределяются между гражданами пропорционально в зависимости от площади квартиры.
Новый отопительный сезон стартовал в России еще 19 августа, с запуском котельных в селе Гыда Ямало-Ненецкого автономного округа. В Москве отопление начали включать 25 сентября.
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