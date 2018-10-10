Российскому врачу выдали зарплату монетами в мешках

В городе Зея Амурской области врачу-педиатру Тамаре Голубцовой выдали зарплату десятирублевыми монетами. Об этом сообщает «Амурская правда».

По мнению 69-летней женщины, это связано с недовольством главврача ее отказом оформлять банковскую карту.

В день зарплаты медик пришла в кассу, где 21 тысячу рублей из 57-ми ей выдали наличными, а оставшиеся 36 — двумя мешками с монетами. Общий вес мешков составлял 35 килограммов.

Кассир заявила Голубцовой, что зарплата в монетах — это распоряжение главного врача: по его требованию деньги заказывали из Благовещенска для тех, кто не оформлял карты.

Врач пояснила, что не стала оформлять карту из-за планов выйти на пенсию в 70 лет. Также она отметила, что с недоверием относится к банкам.

Доктор не смогла поднять мешки, заплакала, и ей вызвали скорую помощь. Кассиры попросили водителя скорой отвезти медика домой и занести в ее квартиру мешки с деньгами.

«Обидно очень. Сорок четвертый год работаю участковым врачом, 16 главных врачей пережила. Такого позора еще никогда не испытывала», — заявила Голубцова.

Минздраве Амурской области заявили, что других денег в распоряжении банка не было.