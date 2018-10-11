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Родители Захарченко потребовали вернуть его миллиарды
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Родители Захарченко потребовали вернуть его миллиарды 

Рамблер 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Родители экс-начальника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко пожаловались в ЕСПЧ на решение московского суда, обратившего в доход государства их имущество. Об этом пишут «Ведомости».
Виктор Емельянов, представляющий интересы Виктора и Валентины Захарченко, рассказал, что они апеллируют к Европейской конвенции о защите прав человека и праву на справедливый суд, а также к Конвенции о защите собственности.
В сентябре 2016 года при обыске квартиры, оформленной на сестру Захарченко, правоохранители изъяли около 120 миллионов долларов наличными и два миллиона евро. По одной из версий, эти деньги являются частью суммы, которая обманом была выведена из активов Нота-банка, по другой — они были «общаком», принадлежащим силовикам или криминалитету.
После этого правоохранители начали проверять членов семьи полицейского. В итоге у Захарченко и его родственников были найдены средства на общую сумму около девяти миллиардов рублей.
Захарченко инкриминируют получение взятки в 800 тысяч долларов, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Полковник был уволен из органов, сейчас он находится под стражей.
В декабре 2017-го суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства арестованного по делу имущества и денег. Речь идет о 27 объектах недвижимости и четырех автомобилях. Суд пришел к выводу, что родственники и знакомые Захарченко получали деньги от полковника и распоряжались ими.
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