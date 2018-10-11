Родители Захарченко потребовали вернуть его миллиарды

Виктор Емельянов , представляющий интересы Виктора и Валентины Захарченко, рассказал, что они апеллируют к Европейской конвенции о защите прав человека и праву на справедливый суд, а также к Конвенции о защите собственности.

В сентябре 2016 года при обыске квартиры, оформленной на сестру Захарченко, правоохранители изъяли около 120 миллионов долларов наличными и два миллиона евро. По одной из версий, эти деньги являются частью суммы, которая обманом была выведена из активов Нота-банка, по другой — они были «общаком», принадлежащим силовикам или криминалитету.

После этого правоохранители начали проверять членов семьи полицейского. В итоге у Захарченко и его родственников были найдены средства на общую сумму около девяти миллиардов рублей.

Захарченко инкриминируют получение взятки в 800 тысяч долларов, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Полковник был уволен из органов, сейчас он находится под стражей.