Глазьев оценил процесс дедолларизации российской экономики

«По мере ухудшения положения США в торговой войне с Китаем антироссийские санкции будут нарастать и приобретать тотальный характер. Прежде всего, они охватят сферу использования доллара», — заявил он.

По его словам, ответ на американскую санкционную войну нужно организовать, в первую очередь, на валютно-финансовом направлении.

ШОС, Например, речь идёт о принятии мер по дедолларизации отечественной экономики, устранению зависимости от доллара во взаимной торговле и совместной инвестиционной деятельности с государствами ЕАЭС БРИКС , вытеснению доллара из Евразии как токсичной валюты, пояснил Глазьев.

Ранее сообщалось, что правительство России прорабатывает вопрос снижения зависимости экономики от доллара. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что процесс дедолларизации российской экономики не может быть краткосрочным. Он также отметил, что всё больше стран ищут возможности минимизировать зависимость от доллара США.