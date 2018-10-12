Россияне стали больше тратить в магазинах

Средний чек россиян в сентябре вырос впервые за полгода

В сентябре 2018 года средний чек жителя России при походе в магазин составил 519 руб. Данные опроса приводит исследовательский холдинг "Ромир".

Сообщается, что по сравнению с августом чек вырос на 4,8%, его увеличение наблюдается практически во всех макрорегионах страны кроме Дальнего Востока.

"Таким образом, полугодовой тренд по снижению величины среднего чека оказался прерван", — говорится в сообщении.

При этом исследователи отмечают, что в годовом выражении снижение чека продолжается — в сентябре он потерял 1% по сравнению с сентябрем 2017 года.

Подчеркивается, что значительному росту чека в ЦФО способствовали затраты москвичей, которые выросли на на 6,7% — с 675 руб. до 720 руб. В Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках средний чек вырос примерно на 3%.

Исследовательская скан-панель основана на данных потребления 40 000 россиян (15 000 домохозяйств в 220 городах). Ее участники сканируют штрих-коды всех купленных товаров, которые приносят домой. Данные в онлайн-режиме поступают в базу данных и автоматически обрабатываются.

Ранее сообщалось, что средний чек россиян в июле сократился до двухлетнего минимума.