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Россияне стали больше тратить в магазинах
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Средний чек россиян в сентябре вырос впервые за полгода 

Газета.Ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В сентябре 2018 года средний чек жителя России при походе в магазин составил 519 руб. Данные опроса приводит исследовательский холдинг "Ромир".
Сообщается, что по сравнению с августом чек вырос на 4,8%, его увеличение наблюдается практически во всех макрорегионах страны кроме Дальнего Востока.
"Таким образом, полугодовой тренд по снижению величины среднего чека оказался прерван", — говорится в сообщении.
При этом исследователи отмечают, что в годовом выражении снижение чека продолжается — в сентябре он потерял 1% по сравнению с сентябрем 2017 года.
Подчеркивается, что значительному росту чека в ЦФО способствовали затраты москвичей, которые выросли на на 6,7% — с 675 руб. до 720 руб. В Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках средний чек вырос примерно на 3%.
Исследовательская скан-панель основана на данных потребления 40 000 россиян (15 000 домохозяйств в 220 городах). Ее участники сканируют штрих-коды всех купленных товаров, которые приносят домой. Данные в онлайн-режиме поступают в базу данных и автоматически обрабатываются.
Ранее сообщалось, что средний чек россиян в июле сократился до двухлетнего минимума.
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