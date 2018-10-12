«Макарошки» или смерть. Что делать с прожиточным минимумом

«Макарошки» или смерть. Что делать россиянам с прожиточным минимумом

Глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин не оценил «сбалансированное питание», предложенное саратовским министром.

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова вызвалась составить «сбалансированное, но диетическое» меню для людей, которые ограничены прожиточным минимумом. Она даже разглядела пользу в таком питании. По словам министра, люди могут стать «стройнее, красивее и моложе», сообщают местные СМИ. Об этом Соколова рассказала сразу после обсуждения вопроса об увеличении прожиточного минимума. Она предложила поднять показатель на 288 рублей, однако её коллеги с такой цифрой не согласились и потребовали прибавить как минимум 500 рублей. Соколова убеждена, что кефир и «макарошки» стоят очень дёшево. В то же время сама Соколова отказалась существовать на прожиточный минимум. По её словам, сделать это ей не позволяет статус министра.

Глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что сначала необходимо сделать прожиточный минимум «реальным, а не фиктивным, как он у нас сейчас есть».

«Следующий шаг — нужно еще гарантировать право на жизнь не только работающим полный рабочий день гражданам РФ, а всем гражданам России, потому что прожиточный минимум это и есть право на жизнь», — объяснил Делягин.

Новости за ночь: Саратовский министр рассказала о пользе жизни на прожиточный минимум По его словам, те люди, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, просто вынуждены медленно умирать. Он также отметил, что на данный момент «по калорийности российская корзина прожиточного минимума сопоставима с тем, что получали немецкие военнопленные в советских лагерях во время войны».

«Они не живут, а медленно умирают. У нас феномен работающей нищеты», — возмутился эксперт.