Питание на прожиточный минимум сравнили с лагерным пайком

Калорийность питания на прожиточный минимум сравнили с пайком узников лагерей

Глава Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН призвал саратовского министра провести над собой эксперимент, прежде чем делать заявления.

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова рассказала, что, живя на прожиточный минимум, можно хорошо и полезно питаться. По ее словам, суммы прожиточного минимума достаточно для удовлетворения «минимальных физиологических потребностей». Соколова считает, что для этого просто необходимо составить сбалансированное меню. Стоит отметить, что на данный момент прожиточный минимум в Саратовской области составляет 7241 рубль.

В эфире НСН глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин из личного опыта предупредил, что питание на прожиточный минимум представляет угрозу здоровью, и посоветовал саратовскому министру сначала испробовать это на себе, прежде чем делать подобные заявления (слушайте аудио).

«Калорийность прожиточного минимума граждан РФ сейчас сопоставима с калорийностью немецких военнопленных в советских лагерях, причем во время войны. Я поставил эксперимент в свое время, в середине нулевых. Я в течение месяца питался на прожиточный минимум. Должен сказать, что это оказалось очень серьезным риском для моего здоровья, хотя я не употреблял лекарства, я не платил из этих денег за ЖКХ, мне не нужно было из этих денег покупать себе одежду. Это является угрозой для здоровья, если длительное время так питаться. Я думаю, что госпоже министру стоило бы поставить на себе эксперимент, прежде чем открывать отверстие в верхней части своего тела на эту тему, и самой пожить месяцок на этот прожиточный минимум», — заявил экономист.