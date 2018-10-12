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Самозанятым предложат отчислять в ПФР добровольно
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Самозанятые не будут делать отчисления в ПФР 

Парламентская газета + ещё 1 15 часов назад
Фото: Парламентская газета
В ходе эксперимента по введению налога на профессиональный доход самозанятые граждане делать отчисления в пенсионный фонд не будут, сообщила первый зампред правления ПФР Наталья Петрова на заседании Комитета Совфеда по бюджету и финрынкам в пятницу.
Комментируя проект бюджета ПФР на следующую трёхлетку, чиновница заметила, что, несмотря на предстоящую легализацию самозанятых граждан, разработанный сенаторами и депутатами законопроект обязательных платежей в пенсионный фонд не предусматривает.
«Есть возможность только добровольных отчислений страховых взносов», — уточнила зампред ПФР.
Ранее «Парламентская газета» сообщала, что с 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской областях стартует эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых граждан.
Соответствующий пакет законопроектов уже поддержало Правительство. Первый проект закона предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, а также в ряд федеральных законов, они позволят создать условия для проведения эксперимента. Второй предполагает установить новый режим налогообложения, который предусматривает автоматическую передачу информации о продажах в налоговые органы. Третий документ вносит в Бюджетный кодекс поправки, устанавливающие правила и нормативы распределения между бюджетами доходов от введённого налога.
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