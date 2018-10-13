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Узбекам подняли минимальную зарплату до $25
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Узбекам подняли минимальную зарплату до $25 

Газета.Ru + ещё 1 10 часов назад
Фото: РИА Новости
С первого ноября размер минимальной заработной платы в Узбекистане вырастет на 10% и достигнет 202 тыс. сумов, что составляет $25 по курсу Центрального банка страны. Указ узбекского президента Шавката Мирзиеева опубликован на сайте национального информационного агентства УзА.
Также, согласно тексту документа, с первого ноября будут установлен минимальный размер пенсий и пособий для инвалидов с детства — он составит 396 тыс. сумов (примерно $50). Выплаты престарелым и нетрудоспособным гражданам, которые не имеют необходимого стажа работы, составят 243 тыс. сумов (около $30).
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро увеличил минимальную заработную плату в стране до 3 млн боливаров, с учетом дополнительных выплат на покупку минимальной продуктовой корзины она составит 5,2 млн боливаров, что примерно равно $1,85.
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