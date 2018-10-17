Россиянам вернут дешевые авиаперелеты в Египет

Путин отметил, что в ходе переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси они обсудили возобновление чартерных полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

«Наши египетские друзья делают все необходимое, чтобы повысить уровень безопасности. Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки по этим маршрутам», — заявил Владимир Путин.

В декабре 2017 года Россия и Египет подписали документы для возобновления авиасообщения между странами, а уже в апреле 2018 самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из московского аэропорта Шереметьево в первый регулярный рейс между Москвой и Каиром после более чем двухлетнего перерыва.