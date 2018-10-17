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Россиянам вернут дешевые авиаперелеты в Египет
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Россиянам вернут дешевые авиаперелеты в Египет 

Lenta.ru + ещё 54 45 минут назад
Фото: ТАСС
Россия и Египет планируют возобновить чартерные рейсы на популярные у россиян египетские курорты в ближайшее время. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) .
Путин отметил, что в ходе переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси они обсудили возобновление чартерных полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
«Наши египетские друзья делают все необходимое, чтобы повысить уровень безопасности. Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки по этим маршрутам», — заявил Владимир Путин.
В декабре 2017 года Россия и Египет подписали документы для возобновления авиасообщения между странами, а уже в апреле 2018 самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из московского аэропорта Шереметьево в первый регулярный рейс между Москвой и Каиром после более чем двухлетнего перерыва.
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после катастрофы в результате теракта на борту самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. В самолете находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли. Москва потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах Египта.
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