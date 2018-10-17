Как избежать блокировки карты

Московский комсомолец» пишет , что из-за новых законов россияне все чаще сталкиваются с блокировками карт. Эксперты рассказали изданию, как можно предупредить блокировки.

Во-первых, никому нельзя сообщать данные карты, логины, пароли и другую информацию для входа в электронные сервисы банка. Сохранив эти данные в тайне, клиент банка обезопасит себя от атаки мошенников и последующей блокировки карты.

Кроме того, не стоит заходить в мобильные сервисы банков с чужих гаджетов.

Еще одна важная предупредительная мера: перед поездкой за границу или в другой город нужно оповестить об этом банк. Благодаря этому операция в незнакомом месте не вызовет у организации никаких подозрений.

Крупные суммы, по мнению экспертов, лучше снимать не в банкомате, а в отделении банка.

Также эксперты советуют сохранить в списке контактов номер банка, обслуживающего карту, и Центробанка . Также у банка должен быть актуальный телефонный номер клиента. Это позволит быстро решить проблему, если карта уже заблокирована.

В последнее время в России активно обсуждаются новости о блокировках подозрительных операций по картам. В стране вступил в силу закон, разрешающий банкам блокировать карты при подозрении на кражу средств. В случае необычной активности банк будет звонить клиенту, прежде чем выполнять транзакцию. Если клиент подтвердит, что хотел провести операцию, карту разблокируют. Если же владелец карты окажется недоступен, операцию заморозят на два дня, но потом все же проведут.