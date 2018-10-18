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Выдавать материнский капитал будут быстрее
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Выдавать материнский капитал будут быстрее 

Парламентская газета + ещё 27 2 часа назад
Фото: ПГ / ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ
Сроки принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский капитал сокращены с 30 до 15 дней. Соответствующий закон Госдума приняла в окончательном чтении 18 октября.
Правительственная инициатива в два раза сокращает срок, в течение которого Пенсионный фонд России принимает решение о выдаче или отказе в получении сертификата на материнский капитал. Если раньше он составлял 30 дней со дня заявления, то теперь уменьшится до 15.
Также законопроект предлагает сократить сроки предоставления в ПФР необходимых данных из территориальных органов — о фактах лишения родительских прав, отмене усыновления, о совершении в отношении ребёнка умышленного преступления и так далее. Теперь этот срок сократится с 14 до 5 дней.
«Это особенно важно для нуждающихся семей и для родителей, которые воспитывают детей-инвалидов. Теперь такие семьи смогут быстрее оформить получение ежемесячной выплаты, начать реабилитацию ребёнка с ограниченными возможностями или внести деньги на приобретение жилья», — подчеркнул важность закона председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер также отметил, что демографические программы, инициированные Президентом РФ Владимиром Путиным, показали свою эффективность. «Напомню, что год назад Государственная Дума поддержала инициативу главы государства о продлении выдачи материнского капитала до 2021 года. Принятый сегодня закон повысит оперативность и доступность этой программы для граждан», — резюмировал председатель Государственной Думы.
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