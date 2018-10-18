Выдавать материнский капитал будут быстрее

Сроки принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский капитал сокращены с 30 до 15 дней. Соответствующий закон Госдума приняла в окончательном чтении 18 октября.

Правительственная инициатива в два раза сокращает срок, в течение которого Пенсионный фонд России принимает решение о выдаче или отказе в получении сертификата на материнский капитал. Если раньше он составлял 30 дней со дня заявления, то теперь уменьшится до 15.

Также законопроект предлагает сократить сроки предоставления в ПФР необходимых данных из территориальных органов — о фактах лишения родительских прав, отмене усыновления, о совершении в отношении ребёнка умышленного преступления и так далее. Теперь этот срок сократится с 14 до 5 дней.

«Это особенно важно для нуждающихся семей и для родителей, которые воспитывают детей-инвалидов. Теперь такие семьи смогут быстрее оформить получение ежемесячной выплаты, начать реабилитацию ребёнка с ограниченными возможностями или внести деньги на приобретение жилья», — подчеркнул важность закона председатель Госдумы Вячеслав Володин.