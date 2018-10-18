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Названы самые денежные профессии в России
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Названы самые денежные профессии в России 

Lenta.ru + ещё 54 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Самые высокие зарплаты в России получают работники финансовой сферы. К такому выводу пришли специалисты аналитического центра НАФИ, выдержки из исследования которого приводит «Российская газета».
Средняя зарплата финансистов в 2018 году составляет почти 88 тысяч рублей в месяц, и это почти в два раза выше среднего дохода по стране. На втором месте находится добывающая отрасль (почти 87 тысяч рублей), на третьем — информационные технологии и связь (почти 71 тысяча рублей).
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Замыкают список представители обслуживающего сектора: работники отелей и заведений общепита (28,2 тысячи рублей), а также коммунальщики (30,5 тысячи рублей).
По географическому признаку ситуация выглядит следующим образом. Наивысшие зарплаты в Центральном (53,4 тысячи рублей) и Дальневосточном (52,8 тысячи рублей) федеральных округах, самые маленькие — в Северо-Кавказском (26,3 тысячи рублей).
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