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Банкоматы начнут «принимать» смартфоны
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Банкоматы начнут «принимать» смартфоны 

Рамблер + ещё 19 2 часа назад
Фото: Reuters
Российские банки предоставят клиентам возможность совершать операции в банкоматах с помощью смартфонов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей крупнейших кредитных организаций.
Речь идет о снятии средств и других операциях посредством Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. Для платежа или перевода клиенту потребуется приложить смартфон к NFC-ридеру терминала. Операция будет совершена одним касанием.
Сейчас бесконтактные операции доступны в 782-х из 203 тысяч российских терминалов: в 400 банкоматах Альфа-банка и в 382 терминалах Тинькофф-банка.
К тестированию бесконтактных платежей и переводов приступили Сбербанк и «Русский стандарт». В ВТБ, банке «Открытие», МКБ, Почта-банке и Уральском банке реконструкции планируют ввести такие операции в своих банкоматах в 2019 году.
По мнению опрошенных газетой экспертов, благодаря операциям через смартфон время пребывания у банкомата сократится на 1,5 минуты. Замглавы аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова предположила, что к 2020 году более половины различных платежей в стране будет совершаться со смартфонов.
Ранее стало известно, что владельцы карт «Мир» получат возможность расплачиваться в магазинах и общественном транспорте с помощью специальных браслетов и брелоков. Для оплаты понадобится приложить аксессуар к платежному устройству.
Аксессуары с бесконтактной технологией позволят совершать покупки, сумма которых не превышает одну тысячу рублей. Карту при этом предъявлять не потребуется.
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