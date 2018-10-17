Банкоматы начнут «принимать» смартфоны

Российские банки предоставят клиентам возможность совершать операции в банкоматах с помощью смартфонов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей крупнейших кредитных организаций.

Речь идет о снятии средств и других операциях посредством Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. Для платежа или перевода клиенту потребуется приложить смартфон к NFC-ридеру терминала. Операция будет совершена одним касанием.

Сейчас бесконтактные операции доступны в 782-х из 203 тысяч российских терминалов: в 400 банкоматах Альфа-банка и в 382 терминалах Тинькофф-банка

К тестированию бесконтактных платежей и переводов приступили Сбербанк и «Русский стандарт». В ВТБ банке «Открытие» , МКБ, Почта-банке и Уральском банке реконструкции планируют ввести такие операции в своих банкоматах в 2019 году.

По мнению опрошенных газетой экспертов, благодаря операциям через смартфон время пребывания у банкомата сократится на 1,5 минуты. Замглавы аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова предположила, что к 2020 году более половины различных платежей в стране будет совершаться со смартфонов.

Ранее стало известно, что владельцы карт «Мир» получат возможность расплачиваться в магазинах и общественном транспорте с помощью специальных браслетов и брелоков. Для оплаты понадобится приложить аксессуар к платежному устройству.

Аксессуары с бесконтактной технологией позволят совершать покупки, сумма которых не превышает одну тысячу рублей. Карту при этом предъявлять не потребуется.