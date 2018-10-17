EdMarket проведет вторую практическую образовательную конференцию

26 и 27 ноября в технопарке «Сколково» и кампусе университета digital-профессий «Нетологии» пройдет вторая конференция по онлайн-образованию EdMarketLab.

Недавно оглашенный правительством курс на цифровизацию, в первую очередь коснулся образования. В условиях постоянно изменяющейся цифровой экономики, рынок создается новые профессии и требует новых неизвестных ранее кадров. Следуя за запросом, вузы и организации, занимающиеся дополнительным профессиональным образованием, пытаются кардинально изменять свои программы. Бизнес и крупные компании, такие как «Яндекс» «Сбербанк» , Rambler и Mail.ru , все чаще становятся поставщиками актуальных знаний.

В отличие от других крупных образовательных конференций сезона, EdCrunch и Estars, EdMarketLab — максимально практическая площадка для специалистов и руководителей, работающих в современном образовании. В ее программе нет выступлений о трендах и будущем, но много прикладных лекций и занятий, основанных на разборе практик ведущих брендов в бизнес-, дополнительном профессиональном и высшем образовании. На протяжении двух дней 50 спикеров будут делиться новыми форматами, технологиями и методиками обучения с управленцами и специалистами четырех направлений: вузов, корпоративных университетов, образовательных компаний и стартапов.

Среди ключевых мероприятий первого дня EdMarketLab — серия выступлений профессионалов об ошибках, которые они совершали в своей образовательной практике. Также организаторы проведут «краш-тест» образовательных проектов, во время которого любой участник сможет вынести свой проект на суд взыскательного жюри и получить обратную связь.

Второй день конференции будет посвящен отработке практических навыков на ряде мастер-классов и хакатоне в кампусе «Нетологии».

Место проведения

⠀День 1. Конференция: 26 октября 2018 г. Начало в 10.00. Место: технопарк «Сколково» по адресу: Москва, «Сколково», Большой бульвар, д.42. ⠀День 2. Мастер-классы: 27 октября 2018 г. Начало в 10.00. Место: кампус «Нетологии» по адресу: Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 59 Для других городов доступна онлайн трансляция в HD-качестве.

Спикеры и участники конференции: «Нетология», «Фоксфорд», Skyeng, Вышка Онлайн (НИУ ВШЭ), учебный центр «2ГИС», iSpring, тренинг-центр «Маркетинг с азов», образовательные маркет-плейсы postupi.onlinе и edumarket.ru, MAXIMUM, «Фонд развития онлайн образования», Like Центр, «Факультет корпоративных коммуникаций», PRE.инкубатор «Нетология», «Фоксфорд», Skyeng, Вышка Онлайн (НИУ ВШЭ), учебный центр «2ГИС», iSpring, тренинг-центр «Маркетинг с азов», образовательные маркет-плейсы postupi.onlinе и edumarket.ru, MAXIMUM, «Фонд развития онлайн образования», Like Центр, «Факультет корпоративных коммуникаций», PRE.инкубатор МГУ , «Школа менеджеров Стратоплан», Акселератор онлайн-школ ACCEL.

Аккредитация СМИ на конференцию: +7 903 968 1285, Анастасия Кожемякина, a.kozhemyakina@netology-group.ru Медиапартнеры конференции: журнал EdExpert, радио «Медиаметрикс», портал «Лайфхакер», журналы «Штат» и «Компетенции», образовательные порталы «Учеба.ру», «Мел», «Теории и практики» и «Где учиться и работать», блог «HR по-русски», портал HR-tv.ru Информационные партнеры конференции: GVA, «Деловая среда», TimePad, #tceh, «Тренингс.ру».

Организаторы конференции: образовательный проект EdMarket, при поддержке Фонда «Сколково» и в партнерстве с «Вышка Онлайн» (НИУ ВШЭ).

Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке.