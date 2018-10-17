Банковских аферистов «засветят» операторы связи

Операторы мобильной связи и кредитные организации готовы обмениваться сведениями о своих клиентах для пресечения мошеннических действий. В преддверии принятия соответствующего закона им осталось договориться о технических деталях такого обмена.

Сейчас банки, микрофинансовые организации и участники рынка ценных бумаг активно развивают сервисы дистанционного обслуживания граждан. С помощью приложения в мобильном телефоне или личного кабинета в Интернете пользователи могут платить за ЖКХ, переводить деньги другим лицам, пополнять баланс мобильного телефона и даже открывать валютные вклады.

Дистанционные сервисы удобны, но их использование порождает разного рода мошеннические схемы. Одна из самых распространённых — кража одноразовых кодов и паролей для подтверждения финансовых операций с помощью замены сим-карты, переадресации голосовых вызовов и СМС-сообщений. Чтобы предотвратить это, банки нуждаются в информации об обслуживании своих клиентов операторами сотовой связи. Однако действующее законодательство не позволяет операторам передавать информацию об обслуживании абонентов иным лицам.

Исправить положение призваны поправки в Закон «О связи», согласно которым сотовые операторы будут обязаны передавать в кредитные организации сведения о заменах сим-карты, приостановлении оказания услуг телефонной связи, расторжении соответствующего договора, включении или выключении переадресации голосовых вызовов, а также текстовых сообщений. «Необходимо законодательно отрегулировать вопрос обмена данными между двумя этими сферами услуг — операторским составом и банковским сектором. Друг без друга они не смогут переломить ситуацию и преодолеть мошеннические действия. У всех участников рынка уже сложилось понимание, что этот момент необходимо отрегулировать именно в законодательной плоскости», — пояснила « Парламентской газете » один из авторов законопроекта, первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова

Законопроект, предложенный сенатором Боковой и первым замруководителя фракции «Единая Россия» Государственной Думе Николаем Панковым, внесён в Госдуму месяц назад и уже прошёл подготовку к первому чтению. Однако ещё на этапе экспертного обсуждения стало понятно, что требуется проработать массу деталей. Например, власть, эксперты и участники рынка не договорились о том, кто должен стать посредником между банками и операторами связи.

Все эти вопросы стали предметом обсуждения на заседании Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества. Представители правительственных ведомств, операторов сотовой связи и банковского сектора вычленили несколько первоочередных задач, которые необходимо согласовать до того, как законопроект подойдёт к стадии второго чтения. Среди них выбор между прямым взаимодействием банков и операторов связи или через техническую систему; обязанность банков подключаться к такой системе или заключать договор с оператором связи; перечень передаваемой информации; наконец, круг получателей информации. По общему мнению участников заседания, к последним не следует относить коллекторские агентства и федеральные органы исполнительной власти.

Главная проблема, которую высветили эксперты, — выбор между возможностью прямого договорного взаимодействия банков и операторов связи или через техническую систему, функционирующую в качестве посредника. По итогам обсуждения собравшиеся решили подготовить свои предложения и направить их на рассмотрение Временной комиссии по развитию информационного общества для доработки законопроекта. «Ко второму чтению, я думаю, мы доведём этот законопроект до идеального состояния», — пообещала «Парламентской газете» по итогам заседания глава комиссии Людмила Бокова.