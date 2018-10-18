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В России стало больше миллионеров
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В России стало больше миллионеров 

Lenta.ru + ещё 10 2 часа назад
За прошедший год число миллионеров в России выросло на 40 тысяч человек. Об этом говорится в ежегодном отчете исследовательского института Credit Suisse о мировом благосостоянии.
Как следует из данных Credit Suisse, с июля 2017-го по июль 2018 года число долларовых миллионеров в России увеличилось на 30 процентов и составило 172 тысячи человек. 10 процентов самых обеспеченных жителей страны владеют 82 процентами всего личного богатства, этот показатель выше, чем в США и Китае.
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Совокупное личное богатство россиян оценили в 2,2 триллиона долларов. В пересчете на душу взрослого населения этот показатель составил почти 20 тысяч долларов, однако это все еще ниже уровня 2007 года в России и более чем втрое меньше среднего благосостояния на человека в мире, которое по оценкам Credit Suisse равняется 63 100 долларов.
В исследовании банка Россия занимает второе место в мировом рейтинге из 40 стран по уровню концентрации богатства после Таиланда. Это обусловлено тем, что в стране насчитывается 74 миллиардера, несмотря на низкий уровень благосостояния на человека.
Credit Suisse отмечает, что качество данных о благосостоянии в России остается противоречивым. Несмотря на появление официальной информации о финансовых активах и обязательствах населения, данные о нефинансовых активах отсутствуют. Банк рассчитал их условную стоимость по собственной методике.
18 октября также сообщалось, что российские миллиардеры наращивают свое благосостояние быстрее всех в мире. За последний год капитал десяти богатейших россиян вырос в среднем на 10,8 процента. Такой скачок связывают с резким ростом цен на нефть.
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