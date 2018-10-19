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Что делать, если банкомат выдал лишние деньги
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Что делать, если банкомат выдал лишние деньги 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters
Издание News.ru рассказало, что грозит клиенту банка, забравшему из банкомата случайно выданные купюры.
Издание отмечает, что в таких ситуациях ответственность полностью ложится на клиента, во время обслуживания которого произошёл сбой.
Гендиректор юридической компании «Вектор права» Андрей Дронов пояснил, что речь будет идти о присвоении чужих денег. Он подчеркнул, что все банковские операции отлично документируются. Банк обратится в правоохранительные органы с доказательной базой, которая не оставит следователю сомнений в виновности клиента.
По словам Дронова, избежать наказания можно будет только при условии возврата денег. Банк в таком случае может отозвать заявление.
Если банкомат выдал лишние деньги, следует сразу же связаться с банком по телефону, указанному на аппарате, а также с банком, выдавшим карту.
Банкомат может выдать больше денег, чем нужно, из-за ошибки кассового работника, который закладывает деньги в кассету: он может перепутать номиналы купюр. Только новые банкоматы оснащены технологией распознавания таких ошибок.
Ранее следователи возбудили уголовное дело против жителя Североморска, который воспользовался сбоем в работе банкомата. Из-за ошибки инкассаторов в отделение для банкнот по 500 рублей попали стодолларовые купюры.
Мужчина забрал из банкомата 20 таких купюр, причинив банку ущерб на сумму 134 тысячи рублей. Против него возбудили дело о краже, ему грозит до двух лет тюрьмы.
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