Что делать, если банкомат выдал лишние деньги

Издание News.ru рассказало, что грозит клиенту банка, забравшему из банкомата случайно выданные купюры.

Издание отмечает, что в таких ситуациях ответственность полностью ложится на клиента, во время обслуживания которого произошёл сбой.

Гендиректор юридической компании «Вектор права» Андрей Дронов пояснил, что речь будет идти о присвоении чужих денег. Он подчеркнул, что все банковские операции отлично документируются. Банк обратится в правоохранительные органы с доказательной базой, которая не оставит следователю сомнений в виновности клиента.

По словам Дронова, избежать наказания можно будет только при условии возврата денег. Банк в таком случае может отозвать заявление.

Если банкомат выдал лишние деньги, следует сразу же связаться с банком по телефону, указанному на аппарате, а также с банком, выдавшим карту.

Банкомат может выдать больше денег, чем нужно, из-за ошибки кассового работника, который закладывает деньги в кассету: он может перепутать номиналы купюр. Только новые банкоматы оснащены технологией распознавания таких ошибок.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против жителя Североморска, который воспользовался сбоем в работе банкомата. Из-за ошибки инкассаторов в отделение для банкнот по 500 рублей попали стодолларовые купюры.

Мужчина забрал из банкомата 20 таких купюр, причинив банку ущерб на сумму 134 тысячи рублей. Против него возбудили дело о краже, ему грозит до двух лет тюрьмы.