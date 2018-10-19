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Как россиян будут обворовывать в новом году
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Эксперты раскрыли главные мошеннические схемы на 2019 год 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В 2017 году мошенники похитили с банковских счетов россиян более 1 млрд рублей.
Как пишет anews.ru, эти цифры постоянно растут, а злоумышленники придумывают все новые и новые способы обмана.
По мнению экспертов Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ РФ (ФинЦЕРТ), в 2019 году вырастет число мошеннических интернет-ресурсов, зарегистрированных лжебанками, лжестраховщиками и поддельными микрофинансовыми организациями.
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Под угрозой окажутся не только деньги, но и персональные данные россиян.
К примеру, мошенники могут привлекать средства на несуществующие вклады под высокий процент или продавать недействительные страховки на выгодных условиях.
Эксперты напоминают, что не попасться на удочку мошенников просто — нужно проверять данные о страховых компаниях, банках и микрофинансовых организациях в реестре зарегистрированных организаций на сайте ЦБ РФ.
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