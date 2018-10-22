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Россияне охладели к переводу пенсионных накоплений
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Граждане охладели к переводу пенсионных накоплений 

Финмаркет + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В сентябре резко, более чем в пять раз, сократилось число поданных гражданами заявлений на перевод пенсионных накоплений. Самый массовый канал доставки заявлений в Пенсионный фонд России (ПФР) в этом году — через курьерскую службу — фактически перестал работать. Ранее органы власти уже обратили внимание на риски неправомерного перевода граждан через такую подачу документов. Впрочем, степень использования этого канала в конце года, когда традиционно резко увеличивается поток заявлений, будет зависеть от жесткости позиции ПФР, пишет "Коммерсантъ".
Сентябрь оказался самым провальным месяцем переходной кампании этого года. В конце третьего квартала ПФР получил лишь 37,1 тыс. заявлений на перевод пенсионных накоплений, что более чем в пять раз меньше, чем месяцем ранее. Таким образом, за девять месяцев года было подано около 906 тыс. заявлений на смену страховщика. Падение темпов произошло из-за фактического прекращения подачи заявлений через курьерскую доставку — 1 тыс. штук в сентябре против 170 тыс. в августе.
После отмены в 2017 году самого массового канала подачи заявлений о переводе пенсионных накоплений — через удостоверяющие центры — их подача может производиться либо лично, либо при условии нотариального заверения почтой или курьером в отделение ПФР. Также граждане могут принести документ в МФЦ или же отправить его через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) или личный кабинет застрахованного лица (ЛКЗЛ) на сайте ПФР.
Именно подача заявлений через курьера оставалась самой популярной с начала года. При этом "абсолютное большинство" документов доставлялось в отделения Москвы и Московской области.
"Превалирование дистанционной подачи заявлений при переходах из ПФР в НПФ может объясняться особенностью привлечения новых клиентов в НПФ через агентов", — объясняли в ПФР.
В сентябре же основная масса подачи документов пришлась на электронный дистанционный канал — через ЕПГУ и ЛКЗЛ. Популярность этого формата доставки растет третий месяц подряд, в сентябре количество заявлений увеличилось более чем в 12 раз, до 25,4 тыс. штук (68,5% от общего числа подданных за месяц документов). Такой рост может объясняться началом привлечения новых клиентов через канал агентами НПФ. В августе-сентябре его начали использовать "ВТБ Пенсионный фонд" и "ЛУКОЙЛ-Гарант" через своих банковских агентов, а также пенсионные брокеры НПФ "Сафмар" и "Согласие", рассказывали источники «Ъ».
Подача заявлений через курьера несла риски неправомерного перевода граждан от одного страховщика к другому, говорил источник «Ъ», близкий к регулятору. Вопрос использования этого канала при переводе пенсионных накоплений граждан должен был рассматриваться на встрече представителей ЦБ и ПФР в начале октября.
Однако участники рынка допускают, что к концу года канал подачи заявлений через курьеров может вновь оживиться.
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