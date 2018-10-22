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Накопления москвички перешли в НПФ без ее согласия
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Пенсионные накопления москвички перешли в НПФ без ее согласия 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Москвичка обнаружила, что ее пенсионные накопления перешли из государственного Пенсионного фонда в НПФ без ее согласия. В процессе выяснения, как это могло произойти, НПФ предоставил заявление с якобы нотариально заверенной подписью. Позже выяснилось, что эта подпись была подделана.
Супруга Дмитрия Школяренко относится к категории так называемых молчунов. Ее накопительная пенсия всегда лежала в государственном Пенсионном фонде. И вдруг весной жительница Москвы обнаружила письмо, в котором сообщалось, что теперь она — клиент НПФ «Согласие». При этом никаких заявлений она не писала, договор не заключала.
Стали разбираться, направили запросы в государственный и в негосударственный пенсионные фонды. Ответ оказался неожиданным, говорит Дмитрий Школяренко:
«Никто не знает, как действовать, в НПФ и в ПФР говорят, ничего страшного, приходите, переводите свои накопления обратно. Но замалчивают факт, что будет происходить потеря дохода от инвестирования за досрочное расторжение договора. Решили все-таки докопаться до сути, как так получилось. На ответе было приложено заявление о переводе, которое якобы подписала моя супруга. Выяснилось, что перед Новым годом она, якобы съездила в Санкт-Петербург, сходила к нотариусу, и после этого ее заявление, заверенное нотариусом Петербурга, поступило с курьером в одно из отделений Пенсионного фонда в Москве».
Самое неприятное в вопросе, так сказать, «угона» пенсионных накоплений — потеря инвестиционного дохода. Многие считают, что эта неприятность происходит только если деньги хранились в НПФ. Но это не так. Если их «увели» из ПФР, потери ничуть не меньше.
У «молчунов» пятилетний цикл, после которого можно сменить фонд без потерь, начался в 2015 году. А значит, все те, кто в этом году узнали о том, что их накопления теперь по непонятным причинам хранятся где-то, но не в ПФР, потеряли доход за три года. Это вполне может быть 20-30% от общей суммы.
Дмитрий Школяренко написал запрос в Федеральную нотариальною палату. Этот запрос был спущен в Петербург, и на него получен официальный ответ. Подделана не только подпись Ольги, но и подпись нотариуса, и даже нумерация в реестре не соответствует той, какую они фактически ведут, подтвердила Business FM нотариус Зоя Алексеева:
Зоя Алексеева, нотариус
«В сентябре поступили три жалобы от граждан, которые жаловались на то, что по их заявлению были осуществлены переводы из Пенсионного фонда в НПФ. В результате были представлены три заявления. Было выявлено, что их не подписывали ни мой исполняющий обязанности, ни я, печать, которая стояла на этих заявлениях была, естественно, подделана. По факту мы написали в Пенсионный фонд письмо о том, что выявлены такие факты. Пришло подтверждение, что Пенсионный фонд получил это письмо».
Проблема имеет гораздо более широкое распространение: из-за жульничества в финансовой сфере люди лишаются не только дохода, но и обретают обязательства, на которые не подписывались, а потом отстоять свои права практически невозможно, говорит финансовый омбудсмен Павел Медведев:
Павел Медведев, финансовый омбудсмен
«Беда состоит в том, что государство на такие «мелкие» проблемы смотрит сквозь пальцы. Несколько лет тому назад я случайно узнал, что у меня украли дачу, и я оказался ровно в таком же положении, как эти граждане, которые пытаются добиться справедливости. Уголовное дело завести невозможно, подать заявление в гражданский суд — невозможно, никак правильно его не напишешь. Я вернул свою дачу и по закону. Но закон для меня применялся исключительно по знакомству. Так, конечно, жить невозможно».
Ранее в этом году Счетная палата оценила потери россиян при досрочной смене НПФ в 82 млрд рублей. Номинально эти деньги не становятся прибылью фондов.
Тот инвестдоход, который теряют граждане при досрочном переходе, идет в резерв фонда. Это касается и государственного Пенсионного фонда. Резерв этот, в свою очередь, используется для системы гарантирования, которая действует с января 2015 года. Управляет этой системой Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Пока эксперты рассуждают о том, как изменить порядок, львиная часть инвестдохода граждан, видимо, перейдет в резерв, и в этом риск.
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