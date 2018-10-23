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Власти разъяснили идею забрать доход у самозанятых
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В Госдуме разъяснили идею забрать доход у самозанятых 

Lenta.ru + ещё 62 2 часа назад
В России могут ввести штрафы для плательщиков налога на профессиональный доход, которые зарегистрировались как самозанятые, но при этом не платят налоги. Об этом заявил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров, передает «Интерфакс».
По его словам, речь идет лишь о тех гражданах, которые нарушили условия выставления чека. В частности, за нарушение порядка или сроков формирования фиксальных чеков планируется взыскивать штраф в размере 20 процентов от суммы, на которую выставлялся чек, но не меньше одной тысячи рублей. В случае, если нарушение повторится в течение шести месяцев, размер штрафа будет равен всей сумме расчетов, на которую не сформирован чек.
«Это режим для тех, кто уже зарегистрировался. То есть ты сам заявил, что этим пользуешься, ты сам пошёл на этот режим, и ты его нарушаешь. Только для них», — добавил Макаров.
Ранее парламентарий заявлял, что в Госдуме готовится новый закон, вводящий штрафы для самозанятых граждан, которые не зарегистрировались и не платят налоги.
25 октября Госдума рассмотрит в первом чтении пакет законопроектов о введении в России налога на профессиональный доход. С 1 января 2019 года эксперимент проведут в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), которые получают доходы от деятельности, но не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, смогут перейти на новый режим налогообложения.
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