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Названо число самозанятых россиян
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Названо число самозанятых россиян 

Ридус + ещё 13 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
По данным ФНС, к 1 октября количество самозанятых россиян увеличилось в четыре раза и достигло 2587 человек.
Это официальная цифра, но фактически в тени могут оставаться миллионы фрилансеров.
В связи с этим Госдума рассмотрит в четверг, 25 октября, законопроект, предусматривающий введение налога для граждан России, работающих на себя.
Те лица, которые не работают по найму, не нанимают сотрудников, а также зарабатывают в год не более 2,4 миллиона рублей, до сих пор не платили налоги и страховые взносы, но при этом получали медицинские услуги и пенсии.
С прошлого года им была предоставлена возможность встать на учет в налоговой, однако в качестве самозанятых зарегистрировались только 2,5 тысячи человек. При этом из 76,9 млн трудоспособных россиян официально трудоустроены только 73,5 млн  Некоторые самозанятые россияне могут приобрести патент, однако няни, репетиторы, домработники и сиделки остаются на налоговых каникулах, пишет газета «Известия».
Отмечается также, что предполагаемый налог будет включать в себя взносы на медицинское страхование. При этом самозанятым позволят самостоятельно решать, отчислять ли им деньги в ПФР.
Издание уточняет, что для физических лиц налог составит 4%, а для индивидуальных предпринимателей — 6%.
Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил штрафовать уклоняющихся от уплаты налогов самозанятых граждан на сумму, равную полученному в тайне от ФНС доходу.
Эксперты же смотрят на государственные инициативы с нескрываемым скепсисом и полагают, что самозанятые россияне не легализуются даже под угрозой смерти.
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