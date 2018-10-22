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В Госдуме уточнили размер штрафа для самозанятых
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Определен размер штрафов для скрывающих доходы самозанятых граждан 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, какой штраф придётся платить самозанятым гражданам, которые попытаются скрыть свои доходы от Федеральной налоговой службы: он составит 20% от суммы нарушения, если налогоплательщика поймают первый раз, и 100% суммы скрытого дохода при повторной попытке неуплаты налога.
"Мы предлагаем легализоваться тем, кто хочет это сделать и кто считает, что установленная конституцией обязанность платить налоги и сборы является реальной", — заявил Макаров журналистам, комментируя готовящийся законопроект о новом налоговом режиме для самозанятых — так называемом налоге на профессиональный доход.
В рамках этого режима граждане, установив специальное приложение на смартфон, смогут легально заниматься предпринимательством. Ставка налога для них составит 4% с полученного дохода, если предприниматель работает с физлицами, и 6% — если он обслуживает интересы юрлиц.
"Этот режим стал возможен благодаря прорывным технологиям, которые использует ФНС. Режим позволяет снизить административную нагрузку — регистрация в два клика на своём мобильном устройстве и отсутствие отчетности", — рассказал Макаров.
"В случае нарушения формирования налогоплательщиком фискального чека при первом нарушении он заплатит штраф в размере 20% от той суммы, которую он получил. А если в течение шести месяцев будет повторное нарушение, то в этом случае — штраф в размере всей суммы расчета, на который не сформирован фискальный чек", — заявил он.
Он напомнил, что законодательством установлена существенно более серьезная ответственность за неуплату других налогов: например, при неуплате НДФЛ уголовная ответственность начинается с 900 тысяч рублей.
"Мы не просто снижаем размер ставки налога, мы по существу предлагаем перевести взаимоотношения государства и людей, которые налоги вообще не платили, в сферу административную, то есть в сферу налоговых правоотношений. Мы считаем, что если мы вводим какой-то порядок и устанавливаем какой-то режим, должна быть предусмотрена и санкция за невыполнение", — заявил депутат.
Эксперимент может пройти с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в четырех субъектах: Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. В нем смогут принять участие граждане, которые получают доходы от своей деятельности, но не имеют работодателя и наемных работников. Кроме того, их годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год.
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