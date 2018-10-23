Ещё
Россиян ждет значительное подорожание хлеба
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.30
$
65.55
75.10
75.15
Прогноз
29.10 – 05.11
$
65.00
74.55
Индексы и котировки Brent
80.07
–0.05 Золото
1224.39
+0.05 РТС
1116.56
–0.52
Динамика валют
EUR / USD
23.10
1.1460
–0.0030
09.10
1.1491
22.10
17.10
12.10

Россиян предупредили о росте цен на хлеб 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Отпускные цены на весь ассортимент хлеба могут увеличиться на 8-12 процентов на фоне роста стоимости пшеницы и, соответственно, муки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявления крупных производителей хлеба.
В письме красноярских предприятий говорится, что в последний раз цены на хлебобулочные изделия в регионе увеличивались на 5-10 процентов в первом квартале 2016 года. Издание со ссылкой на данные «Совэкона» отмечает, что на прошлой неделе средние цены на пшеницу третьего класса в Сибири выросли на 300 рублей (до 9,8 тысячи рублей за тонну).
Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков рассказал, что российские пекари ведут переговоры с поставщиками об увеличении отпускных цен с августа 2018 года. Он также сообщил, что некоторые предприятия Центральной России направили сетям новые прейскуранты. Участники рынка считают, что плавного повышения стоимости хлеба стоит ожидать с 1 ноября.
В X5 Retail Group, «Магните», «Ленте» и Metro информацию о росте цен не прокомментировали.
В начале октября сообщалось, что в скором времени в России могут вырасти цены на целый ряд товаров. Причина — повышение экологического сбора, которое готовит Минприроды. В ведомстве возможное повышение сбора объяснили желанием стимулировать компании самостоятельно перерабатывать отходы производства.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии20
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель изменила решение по газу из США822
Власти разъяснили идею забрать доход у самозанятых588
Россияне назвали необходимый доход на пенсии9
В России рухнули цены на дачи95
Доллар резко упал214
Видео
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
03:26
В России рухнули цены на дачи
Личный счет Недвижимость
11:35
Доллар резко упал
Рынки
04:43
Лето готовит россиянам неприятный сюрприз
Экономика Личный счет
04:04
Россиянам объяснили суть дедолларизации
Экономика
04:04
В России вознамерились ограничить Google
Компании Интернет
03:24
США нанесут еще один «удар» мировой экономике
Экономика
11:35
Кудрин предрек провал отказу от доллара
Экономика
01:43
Медведев заявил о торговой войне с США
Экономика Рынки
01:00
Сбербанк расстроил желающих купить жилье
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение