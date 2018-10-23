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Названо два самых дешевеющих товара этого года
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Росстат нашел два самых дешевеющих товара этого года 

Российская Газета 54 минуты назад
Больше всего в этом году подешевели помидоры и огурцы, сообщает Росстат. К середине октября этого года по сравнению с декабрем прошлого цены на свежие помидоры снизились почти на 43 процента. Сейчас килограмм томатов в среднем стоит 69 рублей.
Огурцы подешевели и того больше — на 56 процентов. За килограмм этого овоща в среднем россияне платят 57 рублей.
Существенное снижение цен на томаты и огурцы по сравнению с декабрем прошлого года объясняется тем, что зимой стоимость этих овощей достигает пика, а к осени цены снижаются, сообщил "Российской газете" исполнительный директор "Национального плодоовощного союза" Михаил Глушков.
Однако если сравнивать стоимость этих овощей с аналогичным периодом прошлого года, то тоже заметно снижение. "Цены на томаты по сравнению с октябрем прошлого года упали на восемь процентов, а на огурцы — на четыре процента. Произошло это из-за роста объемов производства и возобновления поставок из Турции", — пояснил Глушков. Сейчас сбор урожая этих овощей практически закончен, так что дальнейшего снижения цен ждать не стоит. Стоимость тех же помидоров и огурцов, по данным Росстата, уже пошла вверх.
Зато пока снижаются цены на другие популярные овощи. Картофель за последние три недели подешевел почти на четыре процента, репчатый лук — на пять процентов, морковь — почти на 10 процентов. А белокочанная капуста — на два процента. Но скоро и по этим овощам снижение цен остановится.
"По овощам открытого грунта — капусте, луку, моркови, скорее всего, будет рост цен. Сейчас такой период, когда на рынке много овощей. Валовый сбор такой же, как в прошлом году, но качество хуже. Поэтому сельхозпредприятия стараются сразу побольше продать продукции, а на хранение будет заложено меньше овощей. В результате дальше цены будут расти опережающими темпами по отношению к уровню прошлого году", — отметил Михаил Глушков.
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