Названо два самых дешевеющих товара этого года

Росстат нашел два самых дешевеющих товара этого года

Больше всего в этом году подешевели помидоры и огурцы, сообщает Росстат . К середине октября этого года по сравнению с декабрем прошлого цены на свежие помидоры снизились почти на 43 процента. Сейчас килограмм томатов в среднем стоит 69 рублей.

Огурцы подешевели и того больше — на 56 процентов. За килограмм этого овоща в среднем россияне платят 57 рублей.

Существенное снижение цен на томаты и огурцы по сравнению с декабрем прошлого года объясняется тем, что зимой стоимость этих овощей достигает пика, а к осени цены снижаются, сообщил "Российской газете" исполнительный директор "Национального плодоовощного союза" Михаил Глушков.

Однако если сравнивать стоимость этих овощей с аналогичным периодом прошлого года, то тоже заметно снижение. "Цены на томаты по сравнению с октябрем прошлого года упали на восемь процентов, а на огурцы — на четыре процента. Произошло это из-за роста объемов производства и возобновления поставок из Турции", — пояснил Глушков. Сейчас сбор урожая этих овощей практически закончен, так что дальнейшего снижения цен ждать не стоит. Стоимость тех же помидоров и огурцов, по данным Росстата, уже пошла вверх.

Зато пока снижаются цены на другие популярные овощи. Картофель за последние три недели подешевел почти на четыре процента, репчатый лук — на пять процентов, морковь — почти на 10 процентов. А белокочанная капуста — на два процента. Но скоро и по этим овощам снижение цен остановится.