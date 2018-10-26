Справедливо ли появление нового налога в России

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан. То есть миллионам наших сограждан, работающих на себя и не платящим налоги, предложили выйти из тени. Но шум поднялся такой, как будто людей пытаются ограбить — опять мы имеем дело с подменой понятий.

Во время пенсионной реформы больше всего разговоров было про справедливость: как же так, мы заработали на пенсию, а теперь ее отодвигают на пять лет.

То, что это делается ради того, чтобы пенсия росла и вообще сохранилась для всех, то есть, чтобы будущие пенсионеры тоже могли на нее рассчитывать, не принималось во внимание принципиальными противниками повышения пенсионного возраста. Что моё, то моё — а до будущего и тем более до общего мне дела нет. Мое отдайте, а другие и будущие поколения пускай сами о себе заботятся.

Сейчас те же чувства разогревают по поводу еще одной реформы — введения налога для самозанятых, то есть тех, кто не работает по найму, не на предприятии, частном или государственном, а дает частные уроки, стрижет людей, занимается частным ремонтом или каким-либо фрилансерством. Вот она, жадная и вороватая власть, дотянулась уже и до бедной бабушки, торгующей у станции пирожками собственной выпечки, хочет отнять у нее часть ее ничтожного дохода, а то и забрать все ее деньги. Нет справедливости в России — богатые жируют, а с бедных дерут три шкуры. Примерно так пугают людей теми законами, которые в четверг в первом чтении приняла Дума.

Но в чем же на самом деле суть принятых изменений? В том, что у нас миллионы людей работают, не платя при этом вообще никаких налогов. Разве это справедливо? Только не надо говорить, что пока богатые платят всего 13 процентов, с бедных вообще ничего брать нельзя — это разные вопросы. 4 процента — это 1000 рублей с заработанных в месяц 25 тысяч. Очень много? Но обычный работающий человек платит с них 13 процентов. Так в чем же несправедливость?

Тем более, что речь идет не столько о бабушках, сколько о молодых и среднего возраста людях.

Точных цифр нет, но по разным данным от 6 до 12 миллионов человек трудоспособного возраста у нас постоянно заняты в теневом секторе, а еще от 10 до 20 миллионов более или менее регулярно подрабатывают «в тени». Даже если мы уменьшим эти цифры вдвое, все равно получится, что речь идет о нескольких миллионах. То есть эти люди не платят налоги со своих доходов, оставаясь во всем остальном такими же гражданами, как и все остальные. В чем тут справедливость?

Понятно, что у нас все еще очень много бедных, что вопиюще высоко социальное расслоение и разрыв в доходах самых богатых и самых бедных. Но зачем смешивать разные темы? Те, кто ничего не платит со своих доходов, точно также пользуются всем тем, что и остальные граждане — в том числе и медициной (да, ее надо серьезно улучшать — но если не платить за нее налоговые отчисления, то на что?). Почему они должны быть в привелегированном положении?

Понятно, что теневой сектор вырос у нас не от хорошей жизни: после развала СССР обрушилась вся социально-экономическая модель и люди зарабатывали как и где могли. Многие перестали верить государству как таковому. Но это не значит, что мы и дальше должны так жить.

Потому что если репетитор, парикмахер, няня или журналист-фрилансер тоже хотят, чтобы наша общая жизнь становилась лучше и богаче, то у них нет ни одного честного аргумента против налога на самозанятых. А если им плевать на всех — тогда, конечно, можно привести множество доводов в пользу того, что «платить не надо».

Впрочем, возмущаются больше всего те, кто просто видит в новом налоге повод для очередного поношения даже не власти, а государства как такового. Не верьте властям, не платите, не выходите из тени — вас всех посчитают и ограбят. Для «подтверждения» этого используется банальное передергивание, которое мы наблюдаем в последние дни вокруг вопроса о штрафах за неуплату налога.

По нынешнему законодательству, кстати, неплатящие налоги самозанятые ходят под двумя статьями УК: занятие незаконной предпринимательской деятельностью и неуплата налогов. Понятно, что к ним их не применяют — в том числе и из-за налоговой амнистии.

Что предлагается в новом законе? Человек сам будет ежемесячно платить налог со своих доходов (под определение самозанятого попадают люди с доходами до 200 тысяч рублей в месяц) — 4 процента, если он получили их от граждан, и 6 если от юридических лиц. В эти проценты входят отчисления и в Фонд обязательного медицинского страхования, но основная часть налога пойдет в местные, региональные и муниципальные бюджеты. Платить ли отчисления в пенсионный фонд самозанятые будут решать сами. Зарегистрироваться можно будет просто через портал госуслуг и так же удалено передавать в налоговую все данные о своей выручке.

Если же налог не заплачен, то можно будет нарваться на штраф. Первый раз в размере 20 процентов от дохода, а в случае повторного нарушения в течении полугода, и всех 100 процентов.

Вот об этом и пошел стон великий: у бабушки отберут все деньги, вырученные за пирожки. А если спросить так: репетитор заработал 100 тысяч в месяц и пожалел уплатить за них 4 тысячи — тоже нужно возмущаться несправедливостью.

Хотя почему «пожалел»? Просто показал свое презрение — не к государству даже, а к своему собственному народу, формой бытия которого и является государство. Которое за это его наказывает и штрафует — чтобы приучить не ставить себя выше остальных.

И самое главное — налог пока вообще вводится в экспериментальном виде только в четырех субъектах федерации: Москве и области, Калужской области и Татарстане. Причем эксперимент рассчитан на ближайшие десять лет — то есть всей России он пока точно не коснется. Да и сам штраф в размере дохода присутствует пока только в принятом в первом чтении законопроекте — ко второму и третьему он почти наверняка будет уменьшен.

Однако стон по «бедным бабушкам» будет только усиливаться — причем громче всего будут возмущаться те, кто привык получать черным налом, уходить от налогов, зарабатывать в России, а тратить за границей. В которой, кстати — не хотелось приводить этот аргумент — уход от налогов отслеживается и карается более чем жестко. Но мы не идем по западному пути, мы просто приучаем всех к справедливости, к тому, что все мы живем вместе, в своей стране, и не должны обманывать друг друга ни в личных делах, ни в наших общественных обязанностях (а налоги это и есть некий общественный договор о создании условий для совместного проживания и функционирования своего государства).

Естественно, это касается и богатых, и бедных, и управленцев, и рядовых граждан — но именно всех, без исключения. Иначе какая это справедливость?