Что ждет россиян в «новом» Египте

Что ждет российских туристов в «новом» Египте

Российский турбизнес надеется, что первые чартеры в Египет взлетят уже зимой, но ажиотажного спроса на направлении пока не ждет. Конечно, многое будет зависеть от того, когда именно возобновится воздушное сообщение с курортами Красного моря (если успеют до Нового года, поток туристов будет чуть больше) и какие цены предложат россиянам египетские отели.

Страна пирамид и фараонов имеет преданных поклонников, которые с нетерпением ждут ее полноценного открытия и с другими не изменяют (скорее всего, просто из-за ограниченности бюджета), но большинство путешественников все-таки уже запланировали свой зимний отдых и вряд ли захотят откладывать бронирование ради туманных перспектив.

По крайней мере, никакого существенного спада продаж на других пляжных направлениях в конце прошлой недели замечено не было, заверила «Ридус» исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова . Такие страны, как ОАЭ, Доминиканская республика, Куба по-прежнему хорошо продаются, подчеркнула она.

Эксперт полагает, что резкого всплеска интереса к Египту не будет, туропток станет расти постепенно, набирая силу ближе к весне. Правда, другие участники рынка рассчитывают, что в 2019 году туроператоры смогут обеспечить не менее 50% «докризисного» турпотока в Египет (около 1,5 млн туристов), сообщает АТОР.

На низком старте

В среду, 17 октября, президенты России и Египта Владимир Путин Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили вопрос восстановления в полном объеме авиасообщения между двумя странами, в том числе чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Позднее лидер РФ заявил, что чартеры должны вернуться уже в ближайшее время, но точных сроков не назвал, подчеркнув, что вопрос безопасности полетов по-прежнему актуален.

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих , в свою очередь, поспешил сообщить, что ведомство готово отправить российских экспертов в Египет, но, опять же, не уточнил, когда именно это произойдет.

Прямые полеты из России в Арабскую Республику были остановлены в ноябре 2015 года после гибели российского самолета компании «Когалымавиа» , летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург с 217 пассажирами на борту (плюс семь членов экипажа). Причиной трагедии был признан теракт. Москва выдвинула жесткие условия по усилению безопасности российских туристов в египетских аэропортах. Но первые подвижки появились лишь через два года.

В феврале 2018 года заместитель министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов в интервью газете «Известия» сообщил о скором восстановлении прямых рейсов из Москвы в Каир. Однако первый рейс состоялся лишь в начале апреля.

На туристическом рынке это событие не слишком отразилось. Впрочем, вполне предсказуемо: эксперты с самого начала предупреждали, что регулярный маршрут в Каир может заинтересовать только ограниченный круг путешественников. В первую очередь, тех, кто летит в Египет с деловыми целями, а также индивидуальных туристов, которых интересуют историко-культурные объекты города (музеи, пирамиды), и поклонников дайвинга, готовых терпеть многочасовой трансфер на побережье ради подводных красот Красного моря.

Но уже тогда появилась надежда, что прямые чартеры на курорты вернутся к началу предстоящего высокого сезона (хотя сейчас Египет позиционируется как круглогодичное направление, наибольшей популярностью у россиян он пользуется все-таки в осенне-зимний период).

Представители туриндустрии уверяют, что сумеют запустить чартеры на египетские курорты буквально через пару недель после снятия запрета: у авиакомпаний имеется достаточное количество резервных бортов и все необходимые допуски (потребуется только согласовать полетные программы на заседании специальной комиссии).

«Туроператоры уже проходили турецкий сценарий, когда направление было открыто в считанные часы указом президента, и первые самолеты поднялись меньше чем через неделю, — напомнила порталу Profi.Travel PR-директор TEZ Tour Лариса Аханова. — Мы полагаем, что 7-10 дней будет вполне достаточно для возобновления продаж и первого рейса».

В надежде на дисконт

Не все зависит от расторопности российских туроператоров, принимающим компаниям в Египте тоже придется постараться — пополнить штат русскоговорящих сотрудников и, возможно, автобусный парк. Да и египетские отели вряд ли мобилизуются за неделю, тем более что помимо россиян туда летают и туристы из других стран, предупреждают эксперты на профильном туристическом портале Tourdom.ru.

Вместе с тем, большинство участников туристического рынка ожидают, что как минимум поначалу египетские отели дадут российским туристам достаточно «вкусные» цены — даже ниже, чем в 2015 году, накануне запрета.

«Хотя Египет уже стал заполняться западными туристами (полетели немцы, полетели англичане и, естественно, цены были подняты), я слышала, что египетские отели очень ждут российских туристов и собираются давать им специальные цены. Это было бы очень правильно, потому что все-таки российский турист летит туда, где его ждут и любят. А в это понятие умещается как безопасность, так и ценовая политика, и достойное обслуживание. Это все будет играть роль», — отмечает Осипова.

Такую точку зрения разделяют и некоторые туроператоры, в частности, тот же TEZ TOUR и «Интурист». На первое время египетские отельеры введут дополнительный дисконт для российского рынка, чтобы стимулировать рост турпотока, поясняют они. Другие ожидают, что в долларовом эквиваленте цены останутся на уровне 2015 или даже 2014 года. Так что, если в рублях они и окажутся выше, в сравнении с другими зимними направлениями пляжного отдыха Египет все равно будет выглядеть весьма привлекательно.