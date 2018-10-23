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Россиян предупредили о возможном подорожании ипотеки
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Россиян предупредили о возможном подорожании ипотеки в два раза 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Опрошенные агентством «Ура.ру» эксперты заявили, что за несколько месяцев ипотечные кредиты в России могут подорожать в полтора-два раза.
Экономический аналитик Артем Ермолаев заявил, что ставки по ипотеке продолжат расти, а Сбербанк стал «первой ласточкой», показавшей, что положение дел в экономике меняется.
По мнению Ермолаева, в ближайшее время ставки могут повыситься до 14-15 процентов.
Он отметил, что на ситуацию могут негативно повлиять новые санкции США.
Аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин рассказал, что тренд на снижение ипотечных ставок в России приостановился. При этом средневзвешенная ставка по ипотеке сейчас находится на историческом минимуме — 9,6 процента.
Сбербанк с 22 октября повысил ставки по ипотечным кредитам на 0,4 — 0,6 процентного пункта. Базовые ставки по кредиту на покупку готового жилья составляют 9,7-10,1 процента. Ипотеку на квартиру в новостройке Сбербанк теперь выдает под 9,5 процента годовых, а по партнерским программам субсидирования застройщиков — под 7,5-7,8 процента.
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