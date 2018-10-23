Россиян предупредили о возможном подорожании ипотеки в два раза

Опрошенные агентством «Ура.ру» эксперты заявили, что за несколько месяцев ипотечные кредиты в России могут подорожать в полтора-два раза.

Экономический аналитик Артем Ермолаев заявил, что ставки по ипотеке продолжат расти, а Сбербанк стал «первой ласточкой», показавшей, что положение дел в экономике меняется.

По мнению Ермолаева, в ближайшее время ставки могут повыситься до 14-15 процентов.

Он отметил, что на ситуацию могут негативно повлиять новые санкции США.

Аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин рассказал, что тренд на снижение ипотечных ставок в России приостановился. При этом средневзвешенная ставка по ипотеке сейчас находится на историческом минимуме — 9,6 процента.

Сбербанк с 22 октября повысил ставки по ипотечным кредитам на 0,4 — 0,6 процентного пункта. Базовые ставки по кредиту на покупку готового жилья составляют 9,7-10,1 процента. Ипотеку на квартиру в новостройке Сбербанк теперь выдает под 9,5 процента годовых, а по партнерским программам субсидирования застройщиков — под 7,5-7,8 процента.