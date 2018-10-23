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Кремль прокомментировал идею о штрафах для самозанятых
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Кремль пока не сформировал позицию по идее о штрафах для самозанятых 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кремль пока не сформировал позицию по предложению о штрафах для самозанятых россиян. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение депутатов Госдумы.
"Пока, насколько мне известно, никаких позиций по этой теме не сформировано", — отметил он.
Представитель Кремля добавил, что в сфере регулирования деятельности самозанятых граждан есть ряд инициатив, которые подлежат проработке в том числе в профильных комитетах Госдумы.
Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, штраф для самозанятых, которые попытаются скрыть свои доходы от ФНС, составит 20% от суммы нарушения, если налогоплательщика поймают первый раз, и 100% суммы скрытого дохода при повторной попытке неуплаты налога. Он напомнил, что действующим законодательством установлена существенно более серьезная ответственность за неуплату других налогов.
"Например, при неуплате НДФЛ уголовная ответственность начинается с 900 тысяч рублей", — сказал он.
"Мы устанавливаем льготный режим, комфортные условия", — подчеркнул депутат.
Эксперимент по налогообложению самозанятых может пройти с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в четырех субъектах: Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. В нем смогут принять участие граждане, которые получают доходы от своей деятельности, но не имеют работодателя и наемных работников. Кроме того, их годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей. Соответствующий законопроект был рекомендован комитетом по бюджету и налогам к принятию нижней палатой парламента в первом чтении 25 октября.
ТАСС: последние новости
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